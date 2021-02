Si bien los centros comerciales esperaban que el gobierno flexibilizara la medida sobre su operatividad, las condiciones se mantienen, y así aunque la cuarentena acabe este 28 de febrero, varios locales tanto pequeños como grandes ya habrán dejado de operar.

“Si ya algunos habían cerrado por el impacto que se dio en 2020, en marzo varias tiendas ya no estarán operativas. Los más pequeños han sufrido las consecuencias, y hemos querido apoyar en la medida que nuestras posibilidades lo permiten pero en estos momentos, ya no tenemos de donde apoyar más”, dijo Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (Accep).

Para el ejecutivo, la decisión que ha tomado el gobierno no tiene un sustento real ya que “siguen abiertos mercados y operando informales, que sí son un foco de contagio. Pongamos como ejemplo el supermercado, también hay concurrencia de público pero ellos sí están operando, nosotros no llegamos al aforo y sentimos que estas medidas solo nos discriminan”, sostuvo el ejecutivo.

Así, a nivel de ventas, dice que “el primer trimestre ya está perdido” y solo buscan reabrir en marzo para no seguir perdiendo.

Al respecto, Gino Mori, experto en temas de retail refirió que en efecto, los centros comerciales, desde que se establecieron las medidas no llegaron al aforo establecido. “Solo hubo un par de veces que por campaña navideña MegaPlaza alcanzó el aforo, pero no más en los otros meses”, comentó.

Y precisamente, para controlar el aforo, entre noviembre y diciembre del año pasado, el Ministerio de la Producción creo la página visitaresponsable.produce.gob.pe, la cual tenía como finalidad tener en tiempo real la afluencia de personas a los malls y de esa manera que el público decida a cual acudir.

“El subir esa información en tiempo real era una exigencia y eso a su vez era un costo adicional para los centros comerciales, junto a la implementación de las medidas de bioseguridad, y al mes los cierran”, recuerda Mori.

Impacto en locales

Desde el punto de vista de los locatarios, la situación es crítica. Jorge Zavala, Asociación de Empresarios y Locatarios de Centros Comerciales, que agrupa a marcas entre medianas y pequeñas (182), solo el 12% de sus agremiados han tenido un buen desempeño en ventas.

“El 88% restante ya ha tenido que cerrar cerca de la mitad de sus locales, y los que tenía solo uno no lo han resistido. Muchos se están declarando en quiebra y otros se están reinventando”, precisó.

En esa línea, el también propietario de Play Juguetes, dijo que si la cuarentena se levanta este 28, solo un porcentaje pequeño retornará con sus tiendas.

El dato

Informales. Jorge Zavala pone como ejemplo que hay muchos que ahora están vendiendo a través de internet y redes sociales productos y que lo hacen de manera informal pues no acreditan boletas de venta. “El e-commerce no funciona para todos y si encima los informales salen a vender a precios menores porque no tienen sobrecosto, eso nos perjudica peor”, dijo el representante gremial.