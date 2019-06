Tía María: Gobernador de Arequipa afirma que una mesa de diálogo no significa aceptar el proyecto

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, manifestó que la existencia de una mesa de diálogo no significa aceptar el proyecto Tía María.

En esa línea, indicó que más bien implica una forma de expresar al gobierno la posición firme y clara de la mayoría de pobladores del Valle de Tambo ( Islay) sobre el proyecto minero.

“Le he indicado tajantemente al Presidente de la República, Martín Vizcarra, de que no puede dar licencia de construcción (a Southern) si no hay licencia social. ¿Y cuál es la forma de decirle no a la licencia de construcción? ¿No es acaso con un diálogo?” , mencionó.

El Gobierno Regional de Arequipa propuso al Ejecutivo que se instale una mesa de trabajo, sin embargo esta aún no tiene fecha de instalación, según informó el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes.

El gobernador agregó que en esta mesa de diálogo los pobladores, dirigentes y autoridades locales deben presentar la agenda de trabajo. “Una mesa de diálogo no significa intromisión, una mesa de diálogo no significa que los van a obligar” , añadió.

Cáceres manifestó que ha instado al mandatario dialogar con la población del Valle de Tambo. “Conversar no significa pactar tampoco obligar”, acotó.

Finalmente pidió a los congresistas interceder ante el gobierno en aras del diálogo y no confundir a la población.