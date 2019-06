Three Gorges sopesa acuerdo por EDP en Brasil, según fuentes

El grupo chino Three Gorges Corp. está sopesando un acuerdo para hacerse con el control del negocio brasileño de EDP-Energias de Portugal SA , dijeron personas con conocimiento del asunto.

La empresa estatal Three Gorges está considerando fusionar sus propios activos brasileños con las operaciones de EDP en el país sudamericano, gestionadas a través del grupo cotizado en bolsa EDP-Energias do Brasil SA, según las personas. Three Gorges podría buscar una participación mayoritaria en la entidad combinada, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad ya que la información es privada.

Las acciones del negocio de EDP en Brasil se habían apreciado un 33% este año hasta el lunes, lo que le da un valor de mercado de alrededor de US$ 3,100 millones. Las deliberaciones de Three Gorges están en una etapa temprana, y las compañías podrían optar por buscar otras opciones, dijeron las personas.

En abril, el grupo chino Three Gorges retiró su oferta de adquisición de EDP por 9,100 millones de euros (US$ 10,200 millones) después de que los accionistas de la empresa portuguesa decidieran mantener un límite en los derechos de voto. Three Gorges, que ya es el mayor accionista de EDP con una participación de 23%, ha dicho que seguirá siendo un "inversor estratégico a largo plazo".

La firma de inversión activista Elliott Management Corp. había dicho que la oferta del grupo chino infravaloraba a EDP y pidió a la empresa portuguesa que tomase medidas, incluida la venta de su unidad brasileña y una participación en algunos negocios de distribución de electricidad.

El fondo de cobertura con sede en Nueva York, dirigido por el multimillonario Paul Singer, dijo en una presentación en febrero que la participación de 51% de EDP en el negocio de Brasil podría alcanzar los 2,300 millones de euros en una venta.

Un portavoz de Three Gorges con sede en Pekín no respondió a un correo electrónico ni a llamadas telefónicas en las que se solicitaban comentarios, mientras que un representante de EDP no quiso hacer comentarios.

El mes pasado, EDP dijo que trabajaría con la empresa francesa de servicios públicos Engie SA para desarrollar parques eólicos marinos en Estados Unidos y Europa. Su objetivo es que la nueva empresa sea uno de los cinco principales promotores del segmento de más rápido crecimiento del mercado de energía renovable