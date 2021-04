En Latinoamérica se observan países con algunas de las tasas de mortalidad más altas a causa del COVID-19 y la región en sí misma atraviesa por una grave recesión, que es las peores a nivel global.

Para analizar las repercusiones de esta crisis, The Economist Intelligence Unit (EIU) elaboró el reporte “Politics, populism and policy: operational risk in Latin America”, que también analizó el caso peruano.

“Aunque nuestras proyecciones para América Latina durante el 2021 son cautelosamente optimistas, los inversionistas deben estar preparados para enfrentar riesgos emergentes”, indica el documento.

EIU ha elaborado un índice de riesgo operacional en Latinoamérica que a su vez evalúa el nivel de riesgo en 10 categorías clave: efectividad del gobierno, política tributaria, seguridad, estabilidad política, macroeconomía, comercio exterior y pagos, finanzas, legal y regulatorio, mercado laboral e infraestructura.

De 29 países evaluados, EIU coloca al Perú en el puesto 27, con 37 puntos, en una escala donde 100 es el riesgo más elevado.

Riesgo político

De acuerdo con el análisis de EIU, el escenario regional tras el COVID-19 no será muy distinto del actual, con altos niveles de inseguridad que se han empeorado a causa de la recesión económica.

“El entorno post- COVID generará nuevas oportunidades para el crimen organizado; el auge de la tecnología, desde el comercio electrónico y las fintechs en la región, también incrementarán el riesgo para el cibercrimen”, indica el reporte.

EIU llama destaca que la profunda insatisfacción con los líderes políticos de la región crea el entorno para otro tipo de riesgo político.

“Grupos opositores pueden llegar al poder y provocar una deterioro significativo de las condiciones operativas de los negocios. El 2021 es un año electoral importante para en Latinoamérica, con elecciones presidenciales en varias economías grandes como Ecuador, Perú y Chile, y elecciones de mitad de periodo en mercados regionales clave, incluidos México y Argentina”, detalla.

Aunque Perú, de 11 países de la región evaluados, posee un puntaje medio tanto en riesgos de seguridad, estabilidad política y efectividad de gobierno, EIU advierte un escenario disruptivo.

De acuerdo con el análisis, la estabilidad política podría verse impactada en caso el Perú abandone el consenso político en torno la ortodoxia económica en favor del populismo.

Para EIU, la probabilidad de ocurrencia para este escenario es elevada y tendrá un impacto muy alto en la estabilidad política del país (el puntaje de intensidad atribuido es de 20 en una escala donde el 25 es el máximo).