Los telones siguen abajo en la mayoría de cines en Estados Unidos, pero en China la taquilla ya reabrió. La semana pasada, el público formó colas -con distanciamiento social, eso sí- para ver películas como “The Eight Hundred”, drama bélico chino por el que los estadounidenses tendrán que esperar. Esta semana, Disney estrena su estrella de la temporada, “Mulán”, directamente para streaming en la mayor parte de Occidente, pero los espectadores chinos podrán verla en la gran pantalla.

Cada vez más, la taquilla china apuntala los ingresos de Hollywood, y este año podría superar a Estados Unidos como el mayor mercado cinematográfico del mundo por recaudación. Entretanto, compañías de medios chinas están invirtiendo en filmes estadounidenses. El resultado es que la producción de Hollywood, desde “Mulán” hasta “Titanes del Pacífico” y “Kung Fu Panda”, está orientándose a ese mercado. Pero también está siendo hecha a la medida de sus censores.

A veces, solo la versión para China es alterada para complacerlos, pero en ocasiones también lo está la que las audiencias globales ven, lo cual está causando alarma. El fiscal general de Estados Unidos ha acusado a la industria del cine de “doblegarse” y hay políticos que han propuesto penalidades a los estudios que accedan a las exigencias de los censores. A medida que penetra en este promisorio mercado, Hollywood enfrenta el creciente riesgo de interferencia oficial -allá, pero también en casa-.

China no solía ser una prioridad. El 2005, su taquilla sumó US$ 275 millones, pero el año pasado cerró en US$ 10,000 millones. Una racha constructora ha hecho que este país tenga casi tantas salas como Europa y Estados Unidos juntos. Tremendo mercado no puede ignorarse: podría ser la diferencia entre un éxito y un fracaso. Los estudios de Hollywood serían tontos si no hicieran sus filmes a la medida de su audiencia que crece más rápido. Tampoco es malo que, tras un siglo de dominio estadounidense, el guion incluya superhéroes y princesas no occidentales.

Pero los temores respecto a la censura son justificados. Algunas demandas de los burócratas chinos son ridículas, como su insistencia en que se elimine una escena mostrando ropa colgada en balcones en Shanghái, en “Misión Imposible 3”. Pero también se alteran mapas y se borran banderas. Para poder estrenarse en China, las cintas deben evitar las “tres T”: Tiananmén, Taiwán y Tíbet. Actores y actrices estadounidenses que solían posar con el Dalai Lama, ahora saben que una selfie podría enviarlos a la lista negra de las autoridades chinas. Las sanciones son asimétricas: cuando Liu Yifei, que interpreta a Mulán, tuiteó su apoyo a la policía de Hong Kong, que sofocó las protestas en favor de la democracia, Disney no dijo nada.

El problema es que las curas propuestas suelen ser peores que la enfermedad. Ted Cruz, senador por Texas, quiere que a los estudios que accedan a las exigencias de los censores se les prohíba usar equipos del Departamento de Defensa para la ambientación de escenas. Ello convertiría al Gobierno en árbitro de lo políticamente aceptable -una idea más a gusto para el partido Comunista que para el Republicano-.

PEN America, organización que defiende la libertad de expresión, señala que los estudios deberían revelar los cambios que hagan a sus estrenos en China. Es una buena idea, aunque los estudios tienen poco incentivo para hacerlo, y si se les obliga, podrían responder asegurando que los cortes originales de sus películas son lo suficientemente inofensivos para ser aprobados, con lo que someterían a todo el mundo a la censura china.

Afortunadamente, existen dos factores que podrían limitar la sumisión de Hollywood. Primero, doblegarse demasiado ante el mercado chino arriesga perder el estadounidense. Cuando la NBA pidió disculpas a sus “amigos chinos” por el tuit de un entrenador a favor de Hong Kong, la indignación de los fans estadounidenses la forzó a retroceder.

Activision Blizzard, empresa estadounidense de videojuegos, tuvo que hacer un viraje similar luego que los fans denunciaran la sanción que impuso a un competidor de e-sports que se había pronunciado sobre Hong Kong. Tras el tuit de Liu, el hashtag #boycottMulan se hizo tendencia. Los directores de casting de Hollywood son tan alérgicos a la controversia como los censores chinos.

El otro factor es el ascenso del streaming, que a diferencia de la taquilla, no es global. Bloqueada en China, Netflix puede encargar documentales como “Joshua: Teenager vs Superpower”, sobre un activista adolescente hongkonés. La racionalidad del streaming es explotar nichos de mercado, lo cual facilita diversificar mensajes y audiencias.

Todo esto plantea una dosis de ese raro ingrediente de Hollywood: realismo. No hay forma de eliminar la influencia del Gobierno chino sobre la industria global del cine, pero los gobiernos occidentales deben abstenerse de indicar a los cineastas lo que pueden decir. La defensa de la libre expresión empieza con no inmiscuirse -que solo lo haga China-.

