El Medio Oriente no es el único polvorín del mundo. Pero irrita a los estrategas occidentales más que otros lugares volátiles. Los inversores occidentales también le prestan mucha atención. Las bolsas mundiales se estremecieron el 3 de enero, luego de que un misil estadounidense mató a Qassem Suleimani, un importante comandante iraní, en Irak. Se tambalearon de nuevo esta semana, después de que Irán primero amenazó y luego atacó bases estadounidenses en territorio iraquí.

La guerra en cualquier lugar es mala para los negocios. Una crisis en el prolongado conflicto entre la economía más grande del mundo y un poder orgulloso en una región cuyas profundas reservas de petróleo engrasan las ruedas del comercio global crea suficiente incertidumbre como para inquietar a los jefes del mundo. El inevitable aumento en el precio del petróleo, que subió casi un 5% después del ataque estadounidense, perjudica a compañías como las aerolíneas que usan mucho ese recurso.

Los países del Golfo Pérsico y sus alrededores representan un mercado de 230 millones de consumidores. Los vecinos Egipto y Turquía, a menudo ‘chamuscados’ por conflagraciones regionales, agregan otros 181 millones.

Sin embargo, a pesar de su aparente importancia geopolítica, Medio Oriente es un tema adicional en muchas oficinas del mundo occidental. Excepto por algunos oasis, especialmente en los sectores energía, aeroespacial y de defensa, la región parece un desierto multinacional.

Décadas de sanciones estadounidenses significan que no hay presencia de America Inc en Irán. Temerosos de hacer enojar a Washington, muchas empresas europeas y japonesas también se han mantenido alejadas. PSA de Francia vendió muchos Peugeot y Citroën en el gran mercado de Irán, pero se retiró de dos joint ventures en el 2018 para evitar sanciones estadounidenses después de que el presidente Donald Trump reimpusiera aquellas que habían sido levantadas como parte de un acuerdo para frenar el programa nuclear de Irán.

Incluso más allá de Irán, la región apenas aparece en las declaraciones de ganancias y pérdidas de las multinacionales. El Medio Oriente y África representaron el 2.4% de los ingresos de las empresas estadounidenses que cotizan en bolsa en el 2019, según el banco Morgan Stanley. Para las empresas europeas y japonesas fue de 4.9% y 1.8%, respectivamente.

Los consumidores del Medio Oriente todavía compran comparativamente pocos de los automóviles del mundo (2.3 millones de los 86 millones vendidos en todo el mundo en el 2018). Los vendedores de artículos de lujo como Prada, una casa de moda italiana, y L’Oréal, un gigante de la belleza francés, registran el 3% de sus ventas en Medio Oriente (sin contar los viajes de compras que hacen los jeques a Milán o París).

La huella regional en general de las finanzas occidentales parece igualmente leve. A fines del 2018, los grandes bancos estadounidenses tenían una actividad crediticia y comercial de US$ 18,500 millones en la región, equivalente al 0.2% de sus activos. Esto incluye el negocio de US$ 5,300 millones de JPMorgan Chase en Arabia Saudita y la exposición de US$ 9,600 millones de Citigroup a los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Los bancos europeos, en todo caso, se han retirado. BNP Paribas, de Francia, vendió su negocio egipcio hace siete años y ganó una cifra importante de 121 millones de euros (US$ 143 millones) en el Medio Oriente en el 2018. HSBC registra una cantidad sustancial de US$ 58,500 millones en activos de Medio Oriente, aunque todavía hay un error de redondeo en el balance de US$ 2,7 billones del banco británico.

Por el contrario, los bancos chinos han estado expandiendo sus operaciones en el Golfo, aunque desde una base mucho más baja. El año pasado, el Banco de China aumentó su presencia en los EAU y el 7 de enero obtuvo una licencia para abrir una sucursal en Arabia Saudita, uniéndose al Banco Industrial y Comercial de China, presente allí desde el 2015.

La ’mayor fuente de fertilidad’ en este panorama empresarial reseco, y por lo tanto la víctima más evidente de cualquier escalada, es la industria de la energía. Durante el siglo pasado, las compañías petroleras estadounidenses y europeos se movieron dentro y fuera de la región, como resultado de las sanciones, los conflictos y el apetito cambiante de los gobiernos por socios extranjeros.

A corto plazo, un aumento en el precio del petróleo alimentado por el conflicto podría impulsar las ganancias de los productores geográficamente diversificados de Occidente. A largo plazo, el panorama parece más oscura. A pesar del auge del esquisto bituminoso en Estados Unidos, muchos gigantes petroleros permanecen hasta el cuello en el crudo árabe. En el 2018, Medio Oriente y África representaron una cuarta parte de la producción mundial de Total, una empresa francesa.

ExxonMobil ha invertido alrededor de US$ 6,500 millones (hasta la fecha) en un campo petrolero gigante emiratí. Para el 2024, espera producir 1 millón de barriles de petróleo al día allí, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de su producción total de petróleo y gas en el 2018. Las empresas de servicios, que trabajan tanto para grandes empresas como para compañías petroleras nacionales, dependen desproporcionadamente de Medio Oriente. El contrato de Halliburton con Saudi Aramco en el 2018 fue el más grande de su tipo en la región, dijo la firma. Schlumberger también tiene muchos negocios allí.

Irak en particular ha dado la bienvenida al capital extranjero mientras se esfuerza por aumentar la producción después de años de conflicto. En el 2009, BP y PetroChina ganaron un contrato para trabajar con una empresa iraquí de propiedad estatal para aumentar la producción en el campo de Rumaila.

Ahora produce 1.5 millones de barriles por día, un tercio del total de Iraq. ExxonMobil, ENI y Chevron también tienen proyectos iraquíes. Estos están en riesgo si Washington impone sanciones contra Irak, lo que podría hacer si su gobierno expulsara a las fuerzas militares estadounidenses a raíz del asesinato del general Suleimani. Muchas empresas están evacuando personal, por temor a represalias antiestadounidenses.

Algunas empresas no energéticas también estarán observando el conflicto con cautela. LafargeHolcim, una empresa franco-suiza que es el mayor productor de cemento del mundo, tiene 44 plantas en la región, que generaron el 11% de sus ingresos en el 2018. Heidelberg Cement, un rival alemán que también se ha beneficiado del auge de la construcción en la región, deriva el 19% de sus ventas del Medio Oriente y el norte de África. GE vende maquinaria por un valor de US$ 16,000 millones al año en Medio Oriente y sus alrededores, el 13% de las ventas totales del grupo.

Boeing y Airbus también parecen vulnerables. Alrededor del 5% de la flota global de aerolíneas es operada por transportistas del Golfo. La continua expansión de Emirates, Etihad y Qatar Airways los ha convertido en importantes compradores de aviones de pasajeros en los últimos años.

Airbus considera que la región recibirá el 8% de todos los aviones nuevos en los próximos 20 años, alrededor de 3,200 aviones. Emirates es un cliente de lanzamiento del nuevo 777x de Boeing, que se espera que entre en servicio este año, con pedidos por unos 125, más de un tercio del total actual. También ha pedido 30 aviones 787 y, de Airbus, 40 aviones a330 y 30 de los a350.

Otra industria disfruta de una gran presencia extranjera en la región.

Las guerras interminables y la riqueza generada por el petróleo conspiran para hacer de Medio Oriente el segundo mercado de exportación más grande del mundo para fabricantes de armas después de Asia-Pacífico. A medida que las ventas de armas cayeron en todas las demás regiones en la última década, casi se duplicaron en el Medio Oriente, estima SIPRI, un grupo de expertos.

Arabia Saudita derrochó US$ 68,000 millones en armamento en el 2018. Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los EAU también son compradores entusiastas. La región recibió la mitad de las exportaciones de Estados Unidos en el 2014-18 y también es un gran mercado para las empresas de defensa británicas, francesas y alemanas.

Raytheon y Lockheed Martin de Estados Unidos, Bae de Gran Bretaña y Dassault de Francia vieron aumentar sus precios de acciones a medida que aumentaron las tensiones. Si su negocio es la guerra, la guerra es buena para los negocios.