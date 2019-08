Letras de color azul brillante saludan a las mujeres en Trellis, una clínica privada de congelación de óvulos en Nueva York. "Depende de cada uno de nosotros inventar nuestro propio futuro", conminan. No hay fotos de bebés aquí, del tipo que adornan las salas de espera en las tradicionales clínicas de fertilidad.

En cambio, el gerente de experiencia del cliente, Casy Tarnas, invita a los visitantes a tomar un "jugo bueno para la fertilidad" de color carbón, antes de colocarse una túnicas de algodón turco. Si esto parece más un spa que un quirófano, esa es la idea. Se supone que la congelación de óvulos, que promete preservar los óvulos sanos de las mujeres jóvenes hasta que estén listas para formar una familia, es "una experiencia enriquecedora".

El negocio de la fertilidad siempre ha ofrecido esperanza a las personas que luchan por concebir de forma natural. Todavía lo hace y ahora extiende sus promesas a solteros y parejas del mismo sexo en medio de cambios en las normas sociales. Además, atiende a una creciente clientela de mujeres jóvenes (como en el caso de Trellis) que desean posponer la maternidad mientras siguen una carrera o esperan “al indicado”, y por lo tanto es más probable que necesiten ayuda cuando eventualmente quieran bebés.

Data Bridge, una firma de investigación, predice que para el 2026 la industria global de fertilidad podría recaudar US$ 41,000 millones en ventas, desde los US$ 25,000 millones hoy. Hoy, uno de cada 60 en Estados Unidos nace gracias a la fertilización in vitro (FIV) y otros tratamientos artificiales. En Dinamarca, Israel y Japón, la cifra es más de uno de cada 25, y va en aumento.

En China, los ingresos podrían duplicarse a más de US$ 7,000 millones para el 2023, según Frost & Sullivan, una firma de datos. Agregue altos márgenes operativos, de alrededor del 30% en Estados Unidos por una ronda de US$ 20,000 de IVF, más la naturaleza “a prueba de recesión” del deseo de descendencia, y los inversores están comprensiblemente entusiasmados.

En el 2018, las empresas de fertilidad recibieron US$ 624 millones de capitalistas de riesgo y empresas de capital privado, en comparación con menos de US$ 200 millones en el 2009, según Pitchbook, un proveedor de datos. En junio, Jinxin Fertility recaudó US$ 360 millones en una oferta pública inicial, la primera en la Bolsa de Hong Kong para una empresa china de fertilidad. La capitalización de mercado de Vitrolife, una compañía sueca que cotiza en bolsa, se ha triplicado desde el 2015, a US$ 2,000 millones.

El dinero está fluyendo no solo para tratar la infertilidad (como lo hacen las clínicas de FIV) sino también para preservar la fertilidad (clínicas de congelación de óvulos) y, aún más allá de la concepción, diagnosticar si algún día la persona podría necesitar tratamiento o preservación (pruebas y rastreadores). De estos, el tratamiento de infertilidad es el más avanzado, aunque el panorama sigue siendo fragmentado 41 años después del nacimiento del primer bebé vía FIV.

En América y Europa la consolidación está en marcha. Las empresas de capital privado piensan que pueden reducir costos, adquirir más datos de pacientes y construir marcas, como lo han hecho con las clínicas dentales. El mes pasado, Impilo, una empresa de inversión nórdica que ya era propietaria de Fertility Partnership, un gran proveedor británico, acordó comprar VivaNeo, que tiene clínicas en Austria, Alemania y Países Bajos.

China, donde el número de clínicas de fertilidad se disparó de 88 a 451 entre el 2006 y 2016, podría ser el siguiente punto de consolidación. En todas partes, las clínicas están prestando servicios nuevos y caros, desde probar embriones en busca de problemas genéticos hasta herir quirúrgicamente el útero para alentar al embrión a implantarse.

El segundo tipo de negocio de fertilidad, la preservación, fue generado por avances más recientes en las células sexuales de congelación instantánea, que aumentaron drásticamente las tasas de supervivencia de espermatozoides y óvulos congelados después de la descongelación.

Las clínicas de congelación de óvulos pretenden evitar un dilema que enfrentan especialmente las mujeres que esperan concebir pasados los 35 años, cuando el deterioro de los óvulos puede acelerarse. Tradicionalmente, tales mujeres podrían mejorar sus posibilidades comprando óvulos sanos y jóvenes de donantes, o aceptar probabilidades de más tiempo con sus propios óvulos. La congelación de óvulos permite a mujeres jóvenes y saludables donarse a sí mismas en el futuro.

El procedimiento surgió en Estados Unidos después de que la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva eliminó en el 2012 la etiqueta "experimental" que tenía. En el 2017, casi 11,000 mujeres estadounidenses congelaron sus óvulos, un 24% más que el año anterior, según la Sociedad de Tecnología de Reproducción Asistida. En Gran Bretaña, el número de ciclos de óvulos congelados se duplicó entre el 2013 y 2016, a 1,321. Los congeladores de óvulos tienen márgenes similares a los de FIV; algunos ya pueden ser rentables.

Aunque los servicios de preservación están dirigidos principalmente a mujeres, las empresas también están mirando a los hombres. Legacy, con sede en Ginebra ("La única inversión vital que harás"), envía un recipiente para recoger esperma por correo, lo analiza y, por un precio considerable, lo almacena en un búnker nuclear suizo.

Desde enero, miles de hombres han comprado el "kit Dadi" de US$ 99 de Dadi, una compañía en Brooklyn ("Almacene su esperma, pare el reloj"). También existe un sorprendente número de hombres que se preparan para una vasectomía, aunque el cliente promedio es un millennial de 31 años que se dio cuenta de que "los hombres también tienen un reloj biológico", dice Tom Smith, fundador de Dadi.

Los bebés del negocio de la fertilidad ofrecen diagnósticos. Empresas como Everlywell y Modern Fertility envían a los usuarios un kit, que cuesta alrededor de US$ 160 cada uno, para recolectar un pinchazo de sangre o una gota de saliva, que luego se analiza para detectar signos hormonales de posibles problemas. Celmatix, otra startup, ofrece una prueba más cara para identificar marcadores genéticos asociados con problemas de fertilidad.

Todos los negocios de fertilidad provocan controversia. El año pasado, Pacific, una clínica de fertilidad en San Francisco, y el Centro Médico de Cleveland, en Ohio, perdieron muchos óvulos y embriones debido a un almacenamiento defectuoso. CHA Fertility, en Los Ángeles, ha sido acusada de implantar embriones equivocados, lo que llevó a la madre biológica a renunciar a gemelos que estaban genéticamente relacionados con otras dos parejas. Peiffer Wolf, una firma de abogados estadounidense que representa a varias familias involucradas en casos similares, dice que la industria, que en EE.UU. enfrenta menos reglas que los salones de belleza, necesita urgentemente algunas de ellas.

Las clínicas en Estados Unidos y otros países también están acusadas de resaltar en demasía su éxito. Al igual que los conductores y los administradores de activos, la mayoría afirma tener resultados superiores a la media. En cuanto a sus servicios adicionales más novedosos, el regulador británico (que utiliza un sistema de semáforos para clasificar los ‘extras’ de FIV) aún no les ha dado luz verde, lo que significa que es seguro y efectivo.

Las nuevas camadas de firmas de fertilidad son igualmente criticadas por engañar a los clientes. De hecho, las técnicas de preservación de óvulos existentes son caras, invasivas, muchas veces ineficaces y regularmente sobrevendidas.

En Gran Bretaña, solo 41 "bebés de hielo" nacieron en el 2016 utilizando los propios óvulos congelados de la madre, lo que no es suficiente para obtener estadísticas confiables, por lo que los congeladores de óvulos a menudo citan las tasas de éxito de los óvulos descongelados de donantes, es decir una muestra sana, joven y poco representativa.

Prelude, una compañía estadounidense que recientemente se fusionó en una empresa más grande que ofrece tratamiento y preservación, promete, de manera improbable, ayudar a las familias a tener "tantos bebés sanos como quieran, cuando quieran". Extend Fertility, otra empresa estadounidense, anuncia la congelación de óvulos "por el precio de un snack saludable".

Celmatix afirma que sus pruebas ayudan a las personas a "mejorar dramáticamente sus posibilidades de concebir". Modern Fertility admite que no puede predecir el futuro, pero ofrece una "línea de tiempo de fertilidad" que algunos clientes pueden tratar como un temporizador de óvulos a medida. Algunas nuevas empresas dan tratamientos subsidiados a los influencers de Instagram a cambio de promocionar el servicio a seguidores millennials.

Nada de eso disminuye el atractivo de la industria de la fertilidad para mujeres, hombres o inversores. Muchos se sentirán decepcionados: potenciales padres, porque muchos de ellos aún no podrán concebir, a pesar de las promesas de las firmas de fertilidad, y por ende los que invierten dinero en estas empresas. Pero los métodos y las perspectivas de los proveedores mejorarán con el tiempo. Con suerte, el capital que actualmente fluye hacia la investigación sobre reproducción, un aspecto sorprendentemente misterioso de la biología humana, acelerará el proceso.