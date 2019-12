Cuando Thomas Philipon se mudó de Francia a Estados Unidos en 1999 para seguir un doctorado en economía, encontró un paraíso para el consumidor. Los vuelos nacionales eran deslumbrantemente baratos. Los aparatos electrónicos para el hogar eran una relativa ganga. En la época de los módems de acceso telefónico, los estadounidenses, a quienes se les cobraba una tarifa plana por llamadas locales, pagaban mucho menos que los europeos para conectarse.

Pero en las últimas dos décadas, según escribe Philippon en “The Great Reversal” (La gran reversión), este paraíso se ha perdido. Los europeos ahora disfrutan de vuelos baratos en todo el continente, servicios bancarios, telefónicos y de internet de primera línea; los estadounidenses a menudo están a merced de indiferentes gigantes corporativos. Mejorar su economía podría significar reducir el tamaño de esos gigantes.

Mucho de lo que le ha sucedido a la economía estadounidense desde la década de 1990 no ha sido una ventaja para el típico trabajador. El crecimiento de la producción, los salarios y la productividad se ha ralentizado. La desigualdad ha aumentado, al igual que la cuota de mercado y la rentabilidad de las empresas más dominantes.

Las revistas de economía están repletas de documentos sobre estas tendencias, muchas de las cuales sostienen que el dominio de las grandes empresas tiene parte de culpa de otros males. Entre 1987 y 2016, la proporción del empleo que representaban las empresas con más de 5,000 empleados aumentó del 28% al 34%. Entre 1997 y 2012, según informó The Economist en el 2016, la participación promedio de los ingresos representados por las cuatro principales empresas en cada uno de los 900 sectores económicos creció del 26% al 32%.

Dos historias contrarias compiten por explicar el aumento de la concentración. Una es que la competencia interna se ha debilitado por la laxitud del cumplimiento de la ley antimonopolio, las prácticas anticompetitivas y los cambios regulatorios amigables para las empresas poderosas. Esta es la opinión de Philippon.

Sin embargo, algunos economistas creen que la concentración está aumentando debido al éxito de las empresas superestrellas, es decir, empresas altamente innovadoras y productivas que han dejado de lado a competidores no aptos. Cualquiera de las explicaciones podría explicar el tamaño y la persistente rentabilidad de las empresas que dominan la industria. Pero las repercusiones de cada una para el futuro crecimiento —y las políticas— difieren enormemente. ¿Cuál es la correcta?

Si la concentración es causada por empresas ultraproductivas que superan a rivales más débiles, entonces la inversión debería aumentar a medida que esas empresas se expanden para explotar su ventaja competitiva. La inversión, sin embargo, ha sido decepcionante en toda la economía estadounidense. En la década de 1990, una estadística llamada Q de Tobin (una medida del valor de mercado de una empresa en relación con el costo de reemplazar sus activos, que lleva el nombre de un economista, James Tobin) siguió de cerca las tasas de inversión neta.

Una Q de Tobin alta indica que es probable que las ganancias futuras sean altas en relación con el costo de expandir la producción. Eso sugiere que las empresas líderes deberían crecer o ver una avalancha de inversiones por parte de competidores que buscan desviar parte de ese flujo de ganancias. Sin embargo, en este milenio, la inversión se ha quedado atrás de lo que cabría esperar, dado el nivel de Q de Tobin en toda la economía.

Un análisis más detallado muestra que los sectores con más concentración representan casi todo el déficit de inversión. El cambio podría ser causado en parte por un cambio en la inversión de capital tangible, como edificios y máquinas, a capital intangible más difícil de medir, como propiedad intelectual, valor de marca y cultura de la empresa. Las empresas superestrellas pueden invertir más en capital intangible. Pero la contabilidad de los intangibles, dice Philippon, reduce pero no cierra la brecha de inversión.

Luego está la productividad. Si la concentración es causada principalmente por el triunfo de las empresas superestrellas, la productividad debería estar aumentando. Aquí los datos son más turbios. Los autores de “The fall of the labour share and the rise of superstar firms” ( La caída de la participación laboral y el aumento de las empresas superestrellas ), un próximo artículo en el Quarterly Journal of Economics, encuentran un vínculo claro entre el tamaño y la productividad (las empresas más grandes son más productivas) y entre la concentración de la industria y las patentes (que usan como proxy para la innovación). Pero la relación entre concentración y medidas de productividad es menos clara, particularmente fuera de la manufactura.

Philippon, por otro lado, encuentra una relación positiva y estadísticamente significativa entre concentración y productividad en la década de 1990, pero no más recientemente. Lo que parece claro es que a pesar de que la concentración ha aumentado en la economía en las últimas dos décadas, la tasa de crecimiento de la productividad no lo ha hecho. Si las empresas superestrellas son realmente una fuerza de concentración, sus capacidades únicas no se han traducido en ganancias más amplias para la economía estadounidense.

Pocos economistas, o estadounidenses, negarían que hay problemas con la competencia en ciertos sectores, incluidos la atención médica, finanzas, telecomunicaciones y viajes aéreos. Sin embargo, los argumentos más acalorados sobre el poder corporativo se refieren a los gigantes tecnológicos.

En su mayor parte, no han utilizado su poder de mercado para aumentar los precios; por el contrario, gran parte de lo que proporcionan a los consumidores es gratis. Los más agresivos invierten mucho y obtienen márgenes de beneficio bastante modestos. Las comparaciones con Europa no son muy útiles, ya que el continente no ha logrado producir rivales grandes e innovadores para Google, Apple y Amazon. ¿Sería realmente prudente que Estados Unidos dividiera a sus líderes tecnológicos?

Cuanto más caen…

Como señala Philippon, el poder económico no es lo único que importa. Los gigantes tecnológicos de Estados Unidos han engullido a sus competidores y gastado generosamente en donaciones políticas y lobbies.

No hay garantía de que las superestrellas, habiendo logrado el dominio, lo defiendan a través de la innovación y la inversión en lugar de un comportamiento anticompetitivo. E incluso si las grandes empresas de plataformas son perfectamente eficientes, económicamente hablando, los estadounidenses podrían preocuparse por su influencia sobre las comunidades, las normas sociales y la política.

No hay una respuesta correcta obvia a la pregunta que plantean los gigantes tecnológicos. En 1984, no estaba nada claro si el desmembramiento de AT&T sería recordado como un triunfo, un fiasco, o simplemente algo sin importancia.

La elección que enfrentan los reguladores estadounidenses es más difícil ahora, precisamente por la falta de dinamismo de Estados Unidos. Dado que las empresas innovadoras, que impulsan la productividad y son socialmente útiles, aparecen con poca frecuencia, parece arriesgado enfrentar a los gigantes tecnológicos con demasiada fuerza, para no debilitar los segmentos más vibrantes de la economía. Pero esa reticencia puede ser el camino para un estancamiento a largo plazo.