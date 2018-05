Tesla podría requerir US$ 10,000 millones para el 2020, dice Goldman

Elon Musk podría tener que ingresar a los mercados de capital para obtener más de US$ 10,000 millones para el 2020 con el objetivo de financiar las operaciones de automatización de Tesla Inc., nuevos productos de la firma y una expansión prevista en China, según Goldman Sachs Group.

Si bien Tesla tiene acceso a bonos nuevos, bonos convertibles o acciones para financiar su crecimiento, cada una de esas opciones tiene desventajas para los inversionistas, dijo el analista de Goldman David Tamberrino en una nota de investigación publicada el jueves.

"Vemos varias opciones disponibles para que la compañía refinancie deuda pronta a vencer y recaude fondos incrementales, lo que debería permitir a Tesla financiar sus objetivos de crecimiento", escribió Tamberrino.

"Sin embargo, emitir deuda incremental (incluyendo actuales acreedores prioritarios con deuda garantizada) puede influir en el perfil crediticio de la empresa, mientras que la emisión de capital adicional o bonos convertibles a primas más bajas diluiría a los accionistas actuales".

Musk, quien cofundó el fabricante de automóviles eléctricos y se desempeña como presidente y máximo ejecutivo, está recortando frenéticamente los costos para evitar recaudar capital este año, y este mes incluso interrumpió a los analistas que hicieron preguntas indagatorias en una conferencia telefónica.

La compañía está mostrando problemas para cumplir con los objetivos de producción de su primer vehículo producido en serie, el Model 3, y consumió más de US$ 1,000 millones en el primer trimestre.

La compañía creó una unidad en China este mes, con lo que se acerca un poco más a la producción de vehículos eléctricos en el país e instala su primera megafábrica fuera de Estados Unidos.

Las acciones, que han caído un 8% este año, cerraron el miércoles a US$ 286.48, dando a la compañía con sede en Palo Alto, California, un valor de mercado de US$ 48,600 millones. Tesla tenía alrededor de US$ 2,700 millones en efectivo a fines del primer trimestre.

Tamberrino recomienda vender acciones de Tesla, y estima que caerán un 32% a US$ 195 en los próximos seis meses.