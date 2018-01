Tesla planea oferta de bonos respaldados por leases de autos

Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos que aun no es rentable, dijo en una presentación que está planeando vender sus primeros bonos respaldados por arrendamientos de vehículos.

La compañía podría vender US$ 546 millones de los valores a partir de la próxima semana, de acuerdo con una fuente al tanto, que pidió no ser identificada debido a la falta de autorización para hablar en público.

La automotriz ha emitido valores respaldados por contratos solares para residencias, pero nunca por préstamos o arrendamientos de automóviles.



Su valor solar respaldado por activos (ABS) más reciente, por US$ 130 millones, fue emitido el 8 de diciembre. La compañía ha vendido al menos US$ 485 millones de los más de US$ 1,300 millones de ABS solares que recaudó el año pasado.

En la presentación del jueves ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., Tesla nombra a Citigroup, Deutsche Bank y Bank of America. como suscriptores de los bonos respaldados por los lease de autos, que se emitirán bajo el nombre Tesla Auto Lease Trust 2018-A.

Tesla es el segundo emisor de bonos respaldados por contratos de arrendamientos de autos este año, después de que Mercedes-Benz completó un acuerdo el 17 de enero.



En 2017 se registraron US$ 17,700 millones de ABS de arrendamiento de autos y US$ 73,700 millones de bonos respaldados por préstamos para automóviles, según datos compilados por Bloomberg