Tesla ha comenzado la producción de sus largamente esperadas tejas solares generadoras de electricidad que Elon Musk dice transformará la industria solar en azoteas.



La fabricación de las tejas de vidrio texturizado comenzó el mes pasado en la Gigafactory 2 de Tesla en Buffalo, Nueva York, según un comunicado enviado el martes por correo electrónico desde la empresa con sede en Palo Alto, California.



Se produce cuatro meses después de que la planta, construida con el respaldo del estado de Nueva York, comenzara la fabricación de paneles solares y celdas y más de un año después de que Tesla revelara las tejas fotovoltaicas a una combinación de algarabía y escepticismo.



El atractivo: un producto solar elegante y limpio, especialmente para propietarios que buscan reemplazar techos envejecidos. Las tejas, desde la mayoría de los ángulos, parecen tejas comunes. Permiten que la luz pase desde arriba y hacia una celda solar plana estándar.



Tesla, el instalador estadounidense más grande de sistemas solares en azoteas, llevó el producto a las casas de varios de sus empleados.



Las tejas solares tienen un costo mayor que un techo convencional junto con los paneles fotovoltaicos, pero no tan "extremadamadamente" más alto, dijo Hugh Bromley, analista de Bloomberg New Energy Finance con sede en Nueva York.



"En realidad podría funcionar bien en los mercados extranjeros donde la energía fotovoltaica solar es barata y los propietarios están acostumbrados a pagar una prima por materiales de construcción y automóviles, como Australia", dijo Bromley en un correo electrónico.



Nueva York comprometió US$ 750 millones para ayudar a construir la fábrica de 1.2 millones de pies cuadrados en Buffalo, que actualmente emplea a unas 500 personas. La planta en algún momento generará casi 3,000 empleos en el oeste de Nueva York y cerca de 5,000 en todo el estado, dijo el gobernador Andrew Cuomo en 2015.