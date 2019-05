Tesla aumenta tamaño de venta de acciones, Musk comprará más títulos

Tesla Inc elevó el viernes el tamaño de su planeada oferta de acciones a 3.1 millones de títulos, a un precio de US$ 243 cada uno, y dijo que su presidente ejecutivo, Elon Musk , ahora comprará papeles por un valor de hasta US$ 25 millones, más del doble de su compromiso inicial.

Tesla había dicho el jueves que recaudaría hasta US$ 2,300 millones en capital nuevo a través de acciones y deuda, aliviando las preocupaciones de Wall Street sobre la capacidad de la deficitaria empresa de superar una caída en las ventas y fabricar nuevas líneas de productos.

La presentación del jueves también mostró que la firma ofrecerá un total de alrededor de 2.7 millones de acciones, un paquete en el cual Musk gastaría US$ 10 millones.

La compañía enfrenta actualmente costosos desafíos, entre ellos el lanzamiento de su producción en China, la revisión de sus operaciones minoristas y de servicios en Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos.

Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos subían un 1.5%, a US$ 247.80, antes de la apertura de Wall Street.