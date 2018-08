Tesla se acercaba a hito de Model 3 cuando Musk evaluaba compra

A los inversores les podría gustar lo que encuentren cuando vuelvan su atención al resultado que están teniendo los esfuerzos de Elon Musk para fabricar más sedanes Model 3 ahora que Tesla Inc. se mantiene como empresa que cotiza en bolsa.

La producción del icónico automóvil eléctrico puede haber superado las 6,000 unidades por semana este mes, según el seguimiento del Model 3 que realiza Bloomberg.

La herramienta utiliza números de identificación de vehículos registrados por Tesla e informados por los propietarios para estimar la producción en tiempo real y puede fluctuar de una semana a otra. Aun así, el modelo sugiere que la compañía pudo haber fabricado constantemente más de 5,000 unidades del Model 3 a la semana, mientras Musk exploraba brevemente retirar a la compañía de la bolsa.

Musk enfrenta una fuerte presión para mostrar progreso con el Model 3 después de que los 17 días que pasó coqueteando con la compra de las participaciones de algunos accionistas generara escrutinio de las autoridades reguladoras y demandas de inversionistas.

Tesla pronosticó a comienzos de mes que la producción del primer automóvil que la compañía ha intentado fabricar en serie superaría los 6,000 por semana a fines de agosto. Incrementar la producción a esos niveles sería fundamental para generar la ganancia y el flujo de efectivo que el voluble máximo ejecutivo mercurial ha proyectado para este trimestre y aliviaría la preocupación sobre su liderazgo.

"Esta fue una gran distracción en las últimas dos semanas para todos los interesados, y ahora es el momento de fabricar automóviles, entregar automóviles que hagan felices a la gente, construir un buen producto y generar algo de flujo de efectivo", señaló el lunes Ben Kallo, analista de Robert W. Baird & Co., en Bloomberg Television. Kallo tiene una calificación equivalente a comprar para Tesla con un precio objetivo de US$ 411.

Tesla ha estado en una carrera volátil desde que Musk provocó un alza de las acciones el 7 de agosto tras decir que estaba considerando retirar de la bolsa a la compañía a US$ 420. El lunes, la acción llegó a caer un 4.3% y perdía un 2.6% a US$ 314.42 a las 11:39 am.