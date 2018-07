Tesla se acerca a la hora de la verdad sobre meta de producción

Ha sido otro trimestre difícil para el lanzamiento del Model 3 de Tesla Inc. La producción ha sido suspendida al menos dos veces para realizar mejoras en la fábrica, se instaló en forma expedita una nueva línea de producción en una carpa en el estacionamiento y el máximo ejecutivo de Tesla, Elon Musk , pasó de dormir en el sofá a dormir debajo del escritorio. Incluso se lo vio apretando pernos él mismo en una línea de ensamblaje, junto con un pasante de verano.

Ahora la loca carrera para cumplir con el plazo de producción autoimpuesto -una tasa de 5,000 automóviles por semana para fines de junio- está llegando a su fin. El trimestre concluye el sábado y se espera que Tesla reporte sus cifras de producción de los últimos tres meses antes del feriado del 4 de julio.

A continuación, presentamos nuestro resumen de qué esperar.

En febrero, Bloomberg presentó una herramienta experimental para monitorear el lanzamiento del Model 3. El sistema de monitoreo usa números de identificación de vehículo (VIN) para estimar la producción en tiempo real. El modelo proyecta que Tesla terminó el trimestre ensamblando 27,957 Model 3 o 4,533 en la última semana, por debajo de la meta de Musk. Desde que comenzó la producción del Model 3 en julio de 2017, el barómetro de Bloomberg estima que se han fabricado 40.409 de los sedanes.

El propio Musk ha sugerido que esta estimación es demasiado baja. Un informe de analistas de Goldman Sachs, que proyectaba una producción trimestral de solo 43 autos más que la estimación de Bloomberg, llevó al CEO a enviar un correo electrónico a sus empleados. "Se llevarán una gran sorpresa", escribió Musk.

Wall Street también ha estado haciendo sus apuestas a las cifras trimestrales de Tesla . El promedio de ocho analistas encuestados por Bloomberg proyectó entregas del Model 3 para el segundo trimestre de 26,121 automóviles. Tres analistas también entregaron estimaciones de producción, las que promediaron 30,167.

El número que la mayoría observará es la tasa de producción semanal de Tesla, una cifra ambigua que Musk ha establecido como su punto de referencia trimestral. Inicialmente, Tesla apuntó a una tasa de 5,000 por semana para fines del 2017, pero la compañía ha reducido esa meta dos veces. Solo una empresa se arriesgó con una estimación de producción semanal: Evercore ISI predice que Tesla llegará a 4,600 durante la última semana.

Se espera que los envíos totales para los Model S y X alcancen alrededor de 22,622 unidades, según un promedio de seis estimaciones.

Las acciones de Tesla han estado en una racha alcista en el segundo trimestre, impulsadas por un aparente progreso en la producción del Model 3. La acción ha subido un 31 por ciento para cerrar el jueves en US$ 349. El valor de mercado de Tesla ascendió a US$ 59,400 millones, superando a rivales de larga data, General Motors Co. y Ford Motor Co.

A continuación, presentamos un resumen de lo que dicen los analistas antes de que se den a conocer las cifras de entregas:

Goldman Sachs, David Tamberrino: (Vender, precio objetivo US$195)

"Creemos que las entregas del Model 3 están por debajo del consenso". "Las conversaciones de los inversionistas sobre el inventario ya pasaron de la meta de producción de 5,000 por semana (ya que creemos que la mayoría de los inversores da crédito a la compañía por alcanzar este nivel al ingresar al tercer trimestre) hacia los márgenes de ganancia del vehículo y la conversión de las reservas del Model 3 hacia modelos de mayor precio. Pronostica que Tesla alcanzará alrededor de 22,000 entregas del Model 3 a clientes en el trimestre, por encima de la estimación anterior de 19,000 de Goldman, pero muy por debajo del consenso. Su pronóstico de producción es de 28,000, acorde con el barómetro de Bloomberg.

Barclays, Brian Johnson (ponderación inferior, precio objetivo US$ 210).

"Si bien apreciamos las medidas tomadas para aumentar la capacidad, creemos que reconocer que necesitaba una segunda línea de ensamblaje general para llegar a los 5,000 por semana es otro indicador de los desafíos que tiene para aumentar la producción". "En el camino para llegar a 10,000 Model 3 por semana, un elemento clave que debe abordarse es la capacidad del área de pintura. El área de pintura deberá tener capacidad adicional para 10,000 Model 3 por semana, además de 2,000 S/X por semana".