Terrenos para fines industriales mantendrán sus precios a la baja

Los meses que vienen no auguran un repunte en los precios de alquiler en los terrenos industriales. Esa es la perspectiva de la consultora Colliers International para lo que queda del año y el 2019, de acuerdo a su último reporte.

Si comparamos el precio promedio del año pasado frente al de este 2018 , al cierre del primer semestre (que fluctúa entre US$ 113 y US$ 1,081 por metro cuadrado), Colliers estima un descenso de entre 10% a 15%, que se ha dado principalmente en terrenos stand alone (que no están en parques).

“Son terrenos sin servicio (agua, desagüe, entre otros), y han tenido, en parte, una falta de demanda, y se dio un encarecimiento durante el llamado ‘boom’, y ahora se ajustan a la baja porque no se están comprando”, refiere Sandro Vidal, gerente de Investigación de Colliers.

La reducción, si bien ha sido paulatina, ha tenido mayores bajas en zonas como el sur de Lima, aunque ya se están estabilizando. Para Vidal, estos precios a la baja se han dado tanto en alquiler como en venta en la mayoría de los corredores industriales, dado que los niveles de colocación continúan a un ritmo lento.

“Los precios de oferta registrados para este periodo aún reflejan las expectativas que tienen los propietarios sobre sus terrenos, asociadas a los posibles usos que estos tengan, además del propiamente industrial, pero no esperamos que se dé un ajuste significativo para el siguiente año”, comentó. Otro dato es que los precios de los locales industriales han presentado la misma tendencia, con un ajuste a la baja de un 10%.

Solo los terrenos de los parques industriales, en promedio, se han mantenido o incrementado. Cabe indicar, que en el caso de los parques industriales, un 80% de las empresas que han adquirido espacios, los emplearán para servicio logístico, más más no para fines industriales.

Zonas y desarrollo



Si vemos el mapa de los principales espacios industriales en Lima, la zona Sur 1, que comprende los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín, no cuenta, a la fecha, con terrenos en venta ni en renta (sin incluir la disponibilidad de los parques industriales).

Lo mismo pasa en la zona Sur 2, que se refiere a Chilca, donde no hay locales en venta o por rentar. Contrario a ello, la zona Este 2 (San Juan de Lurigancho y Lurigancho) tiene espacios de entre 3,000 y 15,000 m2 por arrendar, mientras que los más amplios se encuentran en la zona Oeste (Callao, Carmen de la Legua, Ventanilla) con terrenos que van desde los 1,500 m2 a 50,000 m2.

Asimismo, en la zona Este 1 (Ate, San Luis y Santa Anita), se observa un alto número de locales industriales, mientras que en la zona Norte 1 (Los Olivos e Independencia) no hay terrenos industriales por arrendar. En tanto, en la zona Centro, que comprende básicamente Lima Cercado, la convivencia con la zona residencial y comercial ha llevado a que queden pocos espacios de locales industriales.

Con potencial

En perspectiva, Vidal destaca la expectativa que generará el desarrollo del parque industrial en Ancón y sus repercusiones en el mercado industrial, ya que representará un nuevo polo de desarrollo en el sector, el cual podría potenciar su actividad por su ubicación respecto al puerto del Callao y al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Más de 2 mil hectáreas para parques

Se estima que el área total de terrenos destinados a uso en parque industrial (condominio) superan las 2,400 hectáreas, cifra que no incluye los nuevos proyectos a ejecutarse, tanto de la inversión privada como por iniciativa del Estado.

Sandro Vidal detalló que actualmente los parques industriales que se encuentran en comercialización se ubican en la zona sur de Lima (Lurín y Chilca) y en la zona Este (Lurigancho). Pero el crecimiento de las provincias ha llevado a desarrollar oferta en ciudades del interior como Piura.

“Ahora se está evaluando el desarrollo de nuevos parques industriales tanto en Lima como en otras ciudades del país”, comentó el ejecutivo.