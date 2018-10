Tencent ya no es una de las 10 mayores empresas del mundo

Llegan más malas noticias para Tencent Holdings Ltd.: el gigante chino de Internet ha perdido su puesto entre las 10 mayores compañías del mundo.

Tras perder más de US$ 200,000 millones en valor de mercado este año, más que cualquier otra compañía en todo el mundo, Exxon Mobil Corp. ha reemplazado a Tencent en las clasificaciones por capitalización bursátil.

Cuando alcanzó un récord en bolsa en enero, la compañía con sede en Shenzhen estaba entre las cinco principales, junto con Apple Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp. y Amazon.com Inc.

Tencent registró un rendimiento de más del 67,000% desde su oferta pública inicial hasta enero, pero posteriormente comenzó a descarrilarse este año debido a una serie de malas noticias, entre ellas una inusual caída de los beneficios y una campaña de las autoridades reguladoras contra el juego en China.

Tencent ha perdido un 40% en Hong Kong desde el 23 de enero y cayó por noveno día consecutivo el miércoles, su racha bajista más prolongada. La compañía despidió la jornada con una caída del 2.5%.

Mitchell Green, socio fundador de Lead Edge Capital, con sede en Santa Bárbara, que gestiona activos por US$ 1,500 millones, dijo que la ola de venta podría continuar debido al pánico de los inversores.

La capitalización bursátil de Tencent es ahora de US$ 348,000 millones, mientras que la de Exxon Mobil es de US$ 365,000 millones.