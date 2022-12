Los precios del petróleo vivieron una jornada de alta volatilidad el lunes en medio de temores a un endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense).

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero perdió 3.37% a US$ 82.68, luego de abrir en positivo y subir hasta 4% en Londres.

En tanto el West Texas Intermediate (WTI) tuvo un recorrido similar: luego de ganar hasta 3.42% se replegó 3.81% a US$ 76.93 al cierre en Nueva York.

El mercado abrió al alza, impulsado por la entrada en vigor, el lunes, del embargo europeo sobre las entregas de petróleo ruso por vía marítima.

En tanto, para las entregas rusas hacia otros destinos que no sean Europea, transportistas y aseguradores europeos, actores esenciales del mercado, no podrán operar a menos que el comprador respete un precio máximo de US$ 60, según el acuerdo alcanzado por los 27 países del bloque.

Según la bolsa CME, el precio del Ural, principal referencia del crudo ruso, se ubicaba en 64 dólares el lunes, cerca del límite.

“Las sanciones europeas y el precio tope seguramente provocarán una perturbación de los flujos” comerciales, comentaron los analistas de la consultora Eurasia Group en una nota. Esa situación genera incertidumbre sobre el volumen de oferta y alienta un alza de precios.

“Algunos compradores se mostrarán prudentes en sus compras de crudo ruso antes de que las reglas de compra y venta sean más claras”, añadieron los expertos.

La decisión, el domingo, de la OPEP y sus aliados en el seno de la Opep+, de mantener sus niveles de producción, ofreció sustento a los precios.

Pero según Phil Flynn, de Price Futures Group, el impulso del mercado se vio cortado por un artículo de The Wall Street Journal que dio a entender que la Fed podría seguir subiendo sus tasas de referencia más tiempo del previsto por los operadores.

“Eso revirtió (la tendencia de) el mercado”, sostuvo Flynn.

Fuente: AFP