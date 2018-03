Telegram lograría ampliar venta de criptomoneda a US$ 1,700 millones

El servicio de mensajería Telegram Group Inc., que en febrero rompió el récord mundial de venta de una nueva criptomoneda, está en vías de recaudar otros US$ 850 millones conforme su oferta inicial de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) se extiende a un tercer mes, según tres fuentes con conocimiento del proceso.

Los inversores están colocando suficientes órdenes en la segunda ronda, incluso después de que el precio de la moneda se fijara en más del triple del nivel del mes pasado, dijeron dos de las fuentes, quienes solicitaron no ser identificadas ya que la oferta es privada.

El interés por los criptoactivos se ha enfriado levemente debido a que el líder del mercado, el bitcoin, no volvió a los máximos de enero, explicaron.

Los comentarios apuntan a que la ICO se está desarrollando mayoritariamente según el plan de Pavel Durov, el empresario ruso autoexiliado que fundó la aplicación de mensajes encriptados con su hermano matemático Nikolai en el 2013 y que ahora cuenta con 200 millones de usuarios desde Irán hasta Brasil.

La firma, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, está recibiendo suficiente interés entre un grupo global de inversores que se han visto remecidos por un mercado de criptomonedas volátiles y cuyos escépticos dicen que dudan que los Durov puedan cumplir su objetivo de acelerar el procesamiento de transacciones hasta un nivel similar al de Visa o Mastercard.

Telegram recaudó US$ 850 millones entre grandes inversores el mes pasado, vendiendo derechos a monedas virtuales llamadas gram a US$ 0.38 cada una, según la documentación presentada. La segunda ronda apunta a otros US$ 850 millones a US$ 1.33 la unidad este mes, de acuerdo con documentos de la empresa a los que Bloomberg News tuvo acceso. Telegram no respondió a las solicitudes de comentarios de Bloomberg.

La compañía apunta a desarrollar su propia red de cadena de bloques con gram incorporado, lo que permitirá velocidades de transacción mucho más rápidas que las redes rivales que operan para bitcoin y ethereum. La firma está recaudando fondos para desplegar esta red, alquilar servidores, aumentar la cantidad de usuarios y pagar gastos operativos, de acuerdo con los documentos.

La demanda en la segunda ronda de la ICO es menor que en la primera y a algunos inversionistas se les otorgó tiempo adicional para generar los fondos, dijeron dos de las fuentes.