Telefónica: Renovación de dos de sus contratos en la cuerda floja

El pedido de renovación de los dos contratos de concesión de telefonía fija realizado por Telefónica del Perú (Movistar) por cinco años –que implica los servicios de internet fijo, teléfonos públicos y llamadas de larga distancia– no procedería tomando como base el último reporte del Osiptel, que se dio a conocer hoy en audiencia pública.

Cabe precisar que la empresa pide renovar los contratos de concesión suscritos con el Estado peruano en 1994 para los servicios de telefonía fija y portador por un periodo de cinco años, específicamente entre los años 2027 al 2032.

El reporte de Osiptel evalúo el comportamiento de la empresa entre el 1 enero de 2009 y 27 junio de 2014, tomándose en cuenta las infracciones sectoriales impuestas y las de otras instancias como EsSalud, Sunat, Indecopi, MTPE, entre otras, siempre y cuando tengan carácter de cosa juzgada o sentencia firme.

Una de ellas se refiere al caso de la empresa AT&T, que en 1999 denunció a Telefónica por haber saturado intencionalmente su red para evitar la comunicación de sus usuarios.

El mismo reveló que los incumplimientos totales con sanciones firmes por parte de Telefónica tienen una penalidad de 4.15 años en el plazo de renovación solicitado .

¿Qué implica ello en la solicitud de Telefónica para la ampliación de sus contratos?

De acuerdo a lo establecido en la modificación del método para la evaluación del cumplimiento de obligaciones de servicios púbicos de telecomunicaciones, realizado este año, si las penalidades superan los cuatros años, el contrato no sería renovado.

“Si no hubiera ninguna infracción o incumplimientos mínimos –de acuerdo al marco legal vigente– se le podría dar a la empresa los cincos años de renovación solicitada, pero si hay una serie de incumplimiento simplemente se le puede descontar 5 meses o 10 meses, pero si el nivel de incumplimiento es alto no se le puede renovar a la empresa”, explicó durante la audiencia, la directora general de Concesiones en Comunicaciones del MTC, Nadie Villegas.

Este ocurre, anotó a que existe un límite de las penalidades. Así, el tope es de 2 años en el caso de las renovaciones graduales como en este caso.

“Sin embargo hubo una modificación en la ley que rige el método para la evaluación del cumplimiento de obligaciones y se ha dado añadido la posibilidad de que si llega (la empresa) a 2 años (de penalidad) no se le puede renovar (el contrato), pero si insiste en la renovación puede sentarse a renegociar con el Estado para proponer mayor calidad e infraestructura a cambio de la renovación. En concreto, se puede negociar siempre y cuando las penalidades no superen los 4 años. Si supera ese plazo, según la norma, no se puede renovar el contrato ”, detalló la especialista en el evento público.

Los contratos de concesión que se piden renovar, cabe recordar, que fueron aprobados el 13 de mayo de 1994 y otorgados a las exempresas CPT S.A. y Entel Perú, las que posteriormente se fusionaron y empezaron a operar con la razón social de Telefónica del Perú, la actual titular de dichos contratos. En la práctica son los "contratos madres" con la que la firma española llegó al Perú

La primera renovación gradual de estos contratos fue aprobada por un plazo de cinco años a partir el 27 de junio del 2014; la segunda, por un periodo de cuatro años y dos meses que se contaran desde el 27 de junio del 2019; finalmente, la tercera fue concedida por un plazo similar a la anterior, que regirá desde el 27 de agosto del 2023.