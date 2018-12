Telefónica y Claro fueron las empresas que más reclamos generaron por servicio móvil el 2018

Rafael Muente, presidente ejecutivo del Osiptel, explicó que durante el 2018 fueron dos las empresas de telefonía móvil que generaron un mayor número de reclamos. Estos fueron Telefónica (Movistar) con 69.21% de los reclamos recibidos por el regulador de parte de los usuarios seguido de Claro (21.02%) y en menor medida Entel (5.73%) y Bitel (1.59%).

En esa línea, precisó que por el servicio de telefonía fija y cable –que representa el 26% del total de reclamos– Telefónica (Movistar), es quien tiene un mayor número de reclamos (79.3%) tomándose en cuenta que tiene una mayor participación de mercado, de 75.3%, en este servicio.

Le sigue Claro con 11.3% y en menor medida Entel (1%).

Mientras que por servicios móviles: Telefónica lleva la delantera con 54.9%; seguido de Claro (32.3%), Entel (9.8%) y Bitel (2.9%). Otro detalle que revela las estadísticas del ente regulador es que el 43.25% de los reclamos presentados contra Telefónica (Movistar) fueron declarados fundados en primera instancia, resolviéndose a favor del usuario.

" La mayoría de los reclamos está relacionado a la facturación", refirió Muente. En tanto, que el gerente general del regulador, Sergio Cifuentes, dijo que a través de una mesa de trabajo conjuntamente con los operadores móviles se está analizando qué está detrás de los reclamos por facturación.

"No todo es precio ni todo es por una mala estimación del mismo; ya que hay usuarios que -por ejemplo- solicitaron la cancelación del servicio y de repente la empresa no llegó a ejecutarla por lo que le siguió cobrando; o por suspensión del servicio, cuando los usuarios no son conscientes que la suspensión es por un periodo máximo de cuatro meses", explicó.

2018: el año que aumentó los litigios entre empresas

Un detalle que llamó la atención de este año, es que aumentaron considerablemente el número de controversias (litigios) entre empresas. Así, se registró este año 14 litigios por compartición de infraestructura (ligado al reclamo de las empresas eléctricas por el uso de su infraestructura por la Red Dorsal de Fibra Óptica de Azteca).

A lo que se añadió 3 por competencia desleal; uno por interconexión y otro por libre competencia. "Todas ellas se encuentran en proceso todavía", comentó Muente.