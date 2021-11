Las ventas de Pinturas Tekno para el 2021 se ubicarán por encima de los niveles del 2019.

“Este resultado será producto de la muy buena reactivación del mercado de pinturas a nivel nacional”, dijo a gestion.pe José Antonio Barazorda, gerente de Marketing - Marcas B2C Mainstream en Qroma.

Asimismo, explicó que el repunte de las ventas responde al nuevo rol asumido por los hogares, que, producto de la pandemia, ahora actúan como centros de trabajos, escuelas, entre otros.

Sin embargo, en el primer semestre del 2022, la empresa afrontará costos sumamente altos debido a factores externos, lo que impediría un alto crecimiento de ventas.

“Hay distintos factores externos que hacen que el costo del crecimiento de la marca sea un reto que la empresa debe afrontar con bastante determinación. El año 2022 será un periodo que definirá sus resultados mediante la gestión de costos y la distribución de los mismos”, dijo el ejecutivo.

Entre estímulos externos, comentó que el desafío se debe al desabastecimiento de materias primas. “Es un reto a superar, como también lo es el alza de precio de insumos básicos para el desarrollo de productos y el tipo de cambio”, indicó.

No obstante, para el segundo semestre del 2022, con los costos ya asumidos, esperan un importante repunte en los resultados, “con lo que las ventas cerrarían el año por encima de los niveles del 2021″.

Canales

El canal tradicional de compra es el de mayor participación y se ubica por encima del 50%; mientras que el canal moderno 30% y pinturerías color centro aproximadamente del 20%.

“Usualmente cuando nos referimos al canal modernos estamos hablando de la comercialización de productos enfocada a la distribución en hipermercados o mayoristas, en nuestro caso sería Promart y Sodimac”, detalló el gerente de Marketing - Marcas B2C Mainstream en Qroma..

“Nuestro canal moderno se encarga de mejorar nuestra cadena de distribución, ya que facilita mayor accesibilidad al consumidor”, agrega.

“También estamos apostando por productos que el consumidor se atreva a utilizar por sí solo (Do It Yourself). Siempre estamos buscando innovaciones en nuestros portafolios que permitan atender las necesidades insatisfechas de nuestros consumidores. Tenemos una cartera bastante diversificada de marcas y productos en nuestros portafolios”, mencionó Barazorda.

Asimismo, precisó que el peso del canal moderno se ha mantenido en los últimos años y lo que ha agilizado el canal ferretero es la propuesta de pinturerías color centro bajo el formato de conveniencia y el modelo de tiendas propias y franquicias.

Balde Reciclado

Tekno viene trabajando además en renovar su identidad enfocada en la sostenibilidad. Así, vienen impulsando su campaña ‘Balde Reciclado’.

“Con esto reafirmamos nuestro compromiso con la reducción del impacto de la huella de carbono y apuntamos a responder a las nuevas demandas y tendencias eco-friendly. Nuestros nuevos baldes de pintura están fabricados con 25% de material reciclado y, además, son un producto 100% reciclable”, destacó.

La campaña va de la mano con el rediseño de su etiqueta, que busca que la marca tenga una comunicación más homogénea no solo en la categoría arquitectónica sino cross categorías.

“Además de la campaña venimos realizando una serie de acciones adicionales. Hace poco, por ejemplo, culminamos una consultoría que determina escenarios para la reducción de los GEI en todas nuestras operaciones. Apuntamos a ser una empresa Net Zero al 2035 (...) Próximamente se vienen más cambios para la marca”, comentó el gerente de Marketing de Tekno.