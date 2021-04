De las 10 compañías más grandes de Estados Unidos en términos de valor de mercado, solo cuatro han anunciado planes para reducir sus emisiones netas a cero para el 2050.

Resulta que todas son compañías de tecnología: Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y Facebook Inc. Por otro lado, Alphabet Inc. afirma que Google ya ha logrado el objetivo, diciendo que ha estado compensando completamente sus emisiones desde 2007.

Las otras cinco compañías de las 10 más grandes —JPMorgan Chase & Co., Johnson & Johnson, Walmart Inc., Mastercard Inc. y Bank of America Corp.— se comprometen a compensar completamente sus emisiones de alcance 1 y alcance 2 (que provienen directamente de sus propias operaciones), pero no sus emisiones de alcance 3 (las emitidas por proveedores y usuarios de sus productos).

BloombergNEF ha lanzado una nueva herramienta de investigación que muestra cuáles de las 400 corporaciones más grandes en las industrias de altas emisiones han declarado una meta de cero emisiones netas y cuáles no. Los puntajes se asignan en función de cuán sustanciales son realmente esos objetivos corporativos.

Microsoft, por ejemplo, ocupó el puesto más alto entre las 10 mayores empresas de EE.UU., mientras que Johnson & Johnson, el más bajo.

“Los objetivos de cero emisiones netas más sólidos, como el de Microsoft, van más allá de las propias operaciones de una empresa y abordan sus impactos más amplios en el cambio climático y la sociedad”, dijo Kyle Harrison , analista de BNEF que se enfoca en la sostenibilidad corporativa.

“Estos objetivos también tienen objetivos intermedios ambiciosos y cuantificables, que infunden confianza entre los inversionistas y otras partes interesadas”, agregó.

De las 400 empresas incluidas en la herramienta de cero emisiones netas de BNEF, AstraZeneca Plc tuvo la calificación más alta a fines de marzo. La compañía farmacéutica se ha comprometido a “no tener emisiones de carbono en toda su cadena de valor” y establecer una serie de objetivos para ayudar a guiar la estrategia y lograr sus objetivos en 2030, dijo Harrison.

Así es como funciona la puntuación: las empresas se califican en 13 métricas diferentes relacionadas con su objetivo de cero emisiones netas establecido y, en última instancia, reciben una puntuación entre cero y 10. Las empresas se analizan específicamente sobre la ambición y la legitimidad de sus objetivos anunciados, explicó Harrison .

Por supuesto, la promesa de alcanzar objetivos de emisiones netas cero es una cosa, hacerlo realmente es otra muy diferente. Y la forma en que muchas empresas buscan alcanzar estos objetivos, mediante la compra de compensaciones de carbono, se considera cada vez más como otra forma de lavado verde.