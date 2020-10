Grandes plataformas tecnológicas están pidiendo a la Unión Europea protección contra responsabilidades legales por eliminar discursos de odio y contenido ilegal a medida que aumenta el escrutinio del Gobierno sobre cómo las plataformas administran las publicaciones de los usuarios en todo el mundo.

Una salvaguarda que proteja a empresas que administran activamente publicaciones de usuarios resultaría en una “moderación de contenido de mejor calidad”, al incentivar a plataformas a eliminar contenido inadecuado a la par que se protege la libre expresión, indicó Edima, una asociación que representa a Facebook Inc., TikTok, propiedad de ByteDance Ltd., Google, de Alphabet Inc., y otros, en un diario el lunes.

Las normas actuales de la UE protegen a las plataformas de la responsabilidad por lo que se publica en sus sitios, a menos que tengan “conocimiento real” de su presencia, por ejemplo, si un usuario lo marca como perjudicial. Una vez que las plataformas tienen conocimiento del contenido ilegal, están obligadas a actuar rápidamente para eliminarlo.

Las empresas de tecnología temen que al eliminar contenido voluntariamente, como con algoritmos u otros sistemas para detectar infracciones, se podría considerar que tienen conocimiento real y son responsables de las publicaciones negativas. Esto es cada vez más preocupante a medida que la Comisión Europea, el órgano ejecutivo del bloque, se prepara para la revisión de las normas para que las plataformas tengan una mayor responsabilidad por el contenido difundido en sus sitios, desde discurso de odio y propaganda terrorista hasta juguetes inseguros.

“Todos nuestros miembros se toman su responsabilidad muy en serio y quieren hacer más para abordar el contenido y la actividad ilegal en línea”, dijo Siada El Ramly, directora general de Edima. “Una salvaguardia legal europea para los proveedores de servicios les daría la libertad de utilizar sus recursos y tecnología de manera creativa para hacerlo”.

No solo Europa está aumentando el escrutinio de las protecciones legales de las empresas de tecnología. Un panel del Senado de Estados Unidos ha llamado a los directores ejecutivos de Facebook y Twitter Inc. a testificar sobre sus políticas de contenido el próximo mes. El presidente Donald Trump y otros conservadores afirman que las leyes de responsabilidad actuales para las plataformas tecnológicas permiten a las empresas silenciar la opinión.

En los últimos años, las plataformas también han sido objeto de un intenso escrutinio por no hacer lo suficiente para monitorear actividades como el discurso de odio al que se culpa por incitar a la violencia en lugares como Myanmar, o por permitir que los rusos difundan desinformación para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses del 2016 y la votación del Reino Unido sobre el brexit.

No obstante, las empresas de tecnología han sido cautelosas a la hora de asumir demasiada responsabilidad legal por las publicaciones, lo que, según dicen, podría atentar contra la libertad de expresión al incentivar a las empresas a bloquear más contenido del necesario para evitar sanciones.

Edima dijo que está enviando sus enmiendas propuestas, que dicen que los proveedores deben ser considerados responsables de inacción si reciben una notificación fundamentada de una ilegalidad específica, a funcionarios de la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo.

Nuevas reglas

La UE no planea eliminar por completo las protecciones de responsabilidad, pero podría imponer multas a las empresas si no hacen lo suficiente. La Comisión también está considerando una disposición que aclara que las medidas para buscar activamente contenido problemático no hacen que las empresas de tecnología estén “fuera del alcance de las exenciones de responsabilidad”, según un borrador de la próxima política obtenido por Bloomberg. Un representante de la Comisión declinó hacer comentarios sobre el borrador.

Como parte de la revisión regulatoria, las plataformas también podrían enfrentar la obligación de mantener un sistema de notificación para que los usuarios marquen contenido ilegal, informen regularmente sobre las tasas de eliminación de contenido y recopilen información de identificación de los usuarios comerciales.

Las “plataformas muy grandes” podrían enfrentar requisitos adicionales, como brindar más transparencia en torno a la moderación de su contenido, la amplificación de ciertos contenidos y los servicios de publicidad en línea. Además, la UE planea establecer una nueva junta a cargo de apoyar a las autoridades nacionales para monitorear el cumplimiento, según el borrador.

Las propuestas de la UE, que también incluirán una nueva regulación para frenar el poder de las grandes plataformas, se darán a conocer a principios de diciembre, pero aún podrían demorarse. Una vez propuesto, la Comisión, el Parlamento y el Consejo deberán acordar una versión final del texto antes de que se convierta en ley.