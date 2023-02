Reality Labs, el proyecto del metaverso de la tecnológica estadounidense Meta, que incluye dispositivos y software de realidad virtual y realidad aumentada, aumentó un 34% las pérdidas en el 2022, hasta US$ 13,717 millones, según divulgó este miércoles.

La empresa dio a conocer hoy sus resultados trimestrales y anuales, en ambos casos con fuertes caídas del beneficio y menores ingresos debido al aumento de costos y la debilidad del mercado publicitario, que sigue siendo su principal fuente de facturación.

En el documento desglosado, Meta ofreció datos sobre su apuesta por el metaverso, que en el 2021 llevó a su máximo ejecutivo, Mark Zuckerberg, a cambiar el nombre de la empresa hasta entonces llamada Facebook y que se concentra en su unidad de Reality Labs.

En su tercer año de operaciones, Reality Labs, que recibe en torno al 20 % de las inversiones generales de la Meta -unos US$ 1,000 millones al mes- siguió en números rojos y además redujo su facturación en un 5% anual, hasta US$ 2,159 millones.

Solo en el cuarto trimestre perdió US$ 4,279 millones (29% más respecto a ese tramo del 2021) y facturó US$ 727 millones (17% menos), indica en el documento.

La unidad incluye los auriculares Quest, las gafas Oculus, los productos para videollamadas Portal o la herramienta Meta Spark.

Parte de los 11,000 despidos que anunció Meta en noviembre corresponden a esta división, y aunque no ha divulgado el número, detalla que las tareas de “restructuración” le suponen un cargo de US$ 440 millones dentro del total de US$ 4,610 millones.

(Con información de EFE)