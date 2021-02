En el Perú existe una oferta de 100,000 viviendas para un déficit de casi un millón. Ello ha provocado que V&V Grupo Inmobiliario, cuyo portafolio ha estado enfocado en los sectores A y B con 15 proyectos dirigidos a estos sectores poblaciones, apueste este año por atender esta demanda insatisfecha construyendo casas para el programa Techo Propio.

Nicolás Labarthe, director comercial de V&V Grupo Inmobiliario cuenta a Gestión.pe este plan nace tras haber identificado la necesidad de diversificarse como empresa, así como la oportunidad de satisfacer una demanda existente en este sector. Asimismo, resalta la importancia del subsidio que ofrece el programa Techo Propio que financia gran parte del inmueble y permite a las personas obtener cuotas desde S/ 300 soles para tener una vivienda digna.

“La demanda de vivienda habitacional es de un millón de familias y la demanda real es de 200,000 familias. Esta cifra aumenta cada año de forma considerable. Ante ello hemos lanzado la marca Vyve, cuyo objetivo es enfocarse en el segmento Techo Propio”, detalló el ejecutivo.

Vyve nace como marca que tendrá el respaldo del grupo inmobiliario y será destinado a ofertar inmuebles del programa estatal. En ese sentido, añade que la inmobiliaria buscará competir también con otras inmobiliarias del sector como Los Portales y Centenario.

Lanzamiento

“Estamos lanzando la marca Vyve con dos proyectos. Uno en Piura de veinticuatro hectáreas donde vamos a construir más de dos mil casas. El otro Proyecto será en Sullana donde haremos mil ochocientas casas. Por el momento se encuentran en la parte de saneamiento y se lanzarán a la venta en mayo”, explicó Labarthe.

Las viviendas de V&V Grupo Inmobiliario, acostumbrada a elaborar inmuebles con un valor de US$ 700,000, hará viviendas unifamiliares en un lote de 70 metros cuadrados, con una casa de 25 metros cuadrados. A los propietarios, se les entregará el primer piso y los planos para que puedan realizar una ampliación posterior. El valor de estas viviendas sociales será de S/ 80,000 en promedio.

Los proyectos iniciarán en el norte porque, según Labarthe, su estudio de mercado concluyó en que en esa zona del Perú existe una demanda insatisfecha en viviendas sociales.

“Apuntamos al norte por un tema estratégico. La empresa quería tener su primera experiencia en provincias. Este año cumplimos veinticinco años. Si nos va bien iremos hacia el sur”, comenta el representante.

En caso la apuesta de la empresa resulte airosa, apuntarán hacia provincias del sur con nuevos proyectos, específicamente en Chincha, Pisco e Ica. “Recién estamos entrando al negocio de Techo Propio, queremos conocer cómo funciona y si tenemos éxito continuaremos con el éxito exponencial por el cual va la compañía”, sostuvo.

Inversión

La inversión inicial de la firma entre los dos proyectos suma US$ 6 millones, de la compra de las tierras que trabajarán. Asimismo, tienen una inversión de preparativos por US$ 500,000 por terreno (proyecto) que entre los dos suman US$ 1 millón.

“Estamos invirtiendo en total US$ 7 millones que es lo primero para salir a la venta, luego es más grande porque hay que realizar una habilitación urbana con pistas, veredas, postes, agua y desagüe”, indicó.

Añadió que cuando la inmobiliaria adquiere un terreno para Techo Propio tiene que medir la factibilidad del agua, la luz, hacer una solución para el desagüe, electricidad y agua potable.

A pesar de las medidas de confinamiento dictadas por el gobierno, Labarthe asegura que sus planes no se detendrán y continuarán con sus proyectos.

“La fecha de lanzamiento sigue en pie y en curso. Techo propio tenía pensado ser lanzado en julio porque ahora estamos en el proceso de trámites de factibilidades y saneamiento. Por el momento seguimos con la misma fecha”, precisó.

Dato:

En la actualidad hay unos 110 proyectos de Techo Propio a nivel nacional. Alrededor de 100,000 viviendas.