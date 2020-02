Los titanes de la tecnología e internet fueron los primeros en alcanzar un valor de US$ 1 billón en el mercado de valores, pero las siguientes empresas estadounidenses que podrían hacerlo son más conocidas por su plástico.

El aumento del precio de las acciones está impulsando a las compañías de tarjetas de crédito y débito Visa Inc y Mastercard Inc en las gráficas de valor de mercado, donde actualmente se ubican en el sétimo y undécimo lugar en el índice referencial S&P 500.

El precio de los papeles de ambas firmas se ha incrementado en cerca de un 50% en el último año.

Aunque las acciones no mantengan este fuerte ritmo, Visa y Mastercard valdrían cada una más de US$ 1 billón para el 2023 si continúa su promedio de ganancias anual de los últimos tres años, superando a Facebook Inc y Berkshire Hathaway Inc si siguen también con su ritmo reciente.

Su avance se está viendo alimentado por un cambio hacia las transacciones financieras sin efectivo, impulsadas por un aumento en las compras por internet.

"Va todo sobre ruedas", dijo Sandy Villere, gestora de carteras de Villere Balanced Fund, que posee acciones de Visa. "Están literalmente en medio de los bancos, consumidores y comerciantes, y ese es un lugar envidiable".

Visa tenía un valor de mercado de US$ 449,000 millones y Mastercard rondaba los US$ 324,000 millones al cierre del jueves. El club del billón está formado actualmente por Apple Inc, Microsoft y Alphabet, matriz de Google.

Amazon.com estaba en US$ 927,000 millones, aunque las acciones del líder de comercio electrónico se dispararon tras presentar el jueves su informe de ganancias, quedando cerca de superar la barrera del billón, como ya hizo brevemente en septiembre del 2018.

Los ingresos de Visa y Mastercard casi se duplicaron en los últimos cinco años fiscales, hasta casi US$ 23,000 millones y US$ 17,000 millones, respectivamente, según datos de Refinitiv. Las ganancias ajustadas por acción aumentaron más del doble para ambas compañías durante ese periodo.

Visa reportó ingresos trimestrales algo por debajo de las estimaciones de los analistas, un día después de que Mastercard superó las estimaciones trimestrales de ganancias.

Según Lisa Ellis, analista de MoffettNathanson, alrededor de 43% de las compras de los consumidores en todo el mundo, excepto China, se realizan mediante una forma de pago digital, frente al 28% en el 2010.

"A nivel mundial, todavía tenemos de cinco a 10 años, al menos, de penetración", dijo Ellis.

Visa posee una participación de 60% en el mercado de tarjetas de crédito y débito, seguida de Mastercard con 30%, según Ellis, con American Express muy por detrás con 8.5%.

A pesar de su importancia en las finanzas, Visa y Mastercard son consideradas parte del sector de tecnología de la información del S&P 500.

Mientras que Apple, Microsoft y las compañías de chips como Intel Corp suelen concitar a menudo gran parte de la atención, Visa y Mastercard han sido un factor clave para la recuperación de las acciones tecnológicas.

El gran avance de las acciones de Visa y Mastercard ha tenido lugar en el marco de un mercado alcista que dura ya más de 10 años en Estados Unidos y las ganancias podrían atenuarse si hay una recesión. Las acciones comenzaron el 2020 con fuerza, pero han bajado algo por preocupaciones sobre la propagación de un virus procedente de China.

Según Ellis, los riesgos para las compañías incluyen una mayor competencia en el sector de pagos por parte de las grandes compañías tecnológicas, así como regulaciones más estrictas de los gobiernos de todo el mundo que podrían dificultar el acceso.

Ante este panorama, las empresas no se han quedado quietas. A principios de mes, Visa acordó comprar Plaid Inc por US$ 5,300 millones para aumentar su acceso a la tecnología financiera, y en agosto Mastercard adquirió la mayoría de los negocios de servicios corporativos del grupo de pagos escandinavo Nets por unos US$ 3,190 millones.

