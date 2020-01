Si uno de los temores con el streaming era que bajara la audiencia en los cines, a Disney no le hizo mella.

Las salas cinematográficas reportaron una taquilla mundial récord de US$ 42,500 millones, gracias a una cadena sin precedentes de éxitos del estudio de Mickey Mouse, incluidos “Avengers: Endgame”, “El rey león” y “Frozen II”.

La mayor parte del crecimiento se produjo fuera de Estados Unidos y Canadá, en mercados en auge como China, Japón y Corea del Sur, así como en Rusia, Brasil, México y Europa occidental, según el informe anual de la firma especializada Comscore.

La taquilla norteamericana (que no incluye México) reportó su segundo mayor año, con US$ 11,400 millones, un poco por detrás del 2019, el más taquillero en la historia.

"Endgame" se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en el mundo, con ingresos de US$ 2,798 millones, superando a "Avatar" (2009), aunque sin llegar al récord nacional que consiguió en el 2015 "Star Wars: El despertar de la fuerza".

Como muestra de su popularidad, la película que cierra un ciclo del universo Márvel se siguió proyectando en las salas de Estados Unidos cuatro meses después de su estreno.

Películas de superhéroes como “Capitana Marvel” y “Spider-Man: Lejos de casa” -coproducida con Sony- completaron el top cinco mundial de Disney.

"Las estrellas realmente se alinearon para Disney en el 2019, fue un año espectacular", dijo el analista senior de medios de Comscore Paul Dergarabedian.

"No sé cuándo veremos otro año como el 2019 para cualquier estudio", siguió, destacando estrenos de Disney previstos para este año como "Mulán" y "Viuda Negra", que deberían ser muy exitosos.

Los US$ 42,500 millones de taquilla global superaron el récord del año pasado, de US$ 41,700 millones. Las cifras no fueron ajustadas por la inflación.

Plataformas de streaming como Netflix han irrumpido en la industria del cine, atrayendo a grandes talentos y superando incluso la inversión de los estudios tradicionales en los últimos años, lo que muchos pronostican será un golpe para las salas.

Netflix dio por ejemplo a la película épica criminal de Martin Scorsese “El irlandés” una ventana relativamente minúscula de 26 días en cines antes de lanzarla en su sistema en línea.

“El streaming es genial, hace que la gente se emocione más con el contenido en general”, dijo Dergarabedian. “Uno no excluye al otro... Son plataformas que compiten entre sí, pero ambas alimentan la emoción”.