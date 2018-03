Taiwanesa Foxconn adquiere Belkin para apostar por el hogar inteligente

FIT Hon Teng Ltd., filial del grupo Foxconn, que ensambla los iPhone para Apple, acordó adquirir Belkin International Inc., fabricante de enrutadores, por US$ 866 millones, lo que refuerza su apuesta por el sector de los hogares inteligentes.

La transacción, divulgada en una comunicación a la Bolsa de Hong Kong, permitirá a Foxconn el acceso a una empresa con alta tecnología manufacturera en su sector y más de 700 patentes.

En la compra se incluye las filiales Linksys, fabricante de enrutadores, y Wemo, fabricante de dispositivos para hogares inteligentes.

El presidente de Foxconn ha lanzado la empresa taiwanesa a una fuerte expansión en los últimos años con la adquisición en el 2016 de la japonesa Sharp, fabricante de pantallas, y un fallido intento de hacer con la sección de memoria de la también japonesa Toshiba.

Belkin realizó ventas por valor de US$ 789 millones en el año fiscal que finalizó el 30 de setiembre, según datos de la Bolsa de Hong Kong.

La transacción necesita de la aprobación del Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos para ser efectiva.