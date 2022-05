Con el propósito de seguir estrechando las relaciones comerciales entre Taiwán y América Latina, Taiwan External Trade Development Council (Taitra) organizará una Rueda de Negocios Virtual “Taiwan Trade Mission to Central and South America”, los días 25 y 26 de mayo, de 08:00 a 11:00 a.m. (hora peruana), para promover oportunidades comerciales con empresarios de Perú, México y Guatemala.

En este evento organizado por Taitra, la principal agencia de promoción comercial taiwanesa sin fines de lucro, participarán 28 empresas proveedoras de diversos rubros industriales tales como automotriz, electrónica, construcción, deportivo, cosmético, artículos de escritorio y textil.

Los empresarios de Perú y Taiwán sostendrán reuniones virtuales de 30 minutos en cada sesión, donde explorarán nuevas oportunidades de mercado y entablarán relaciones de negocios que satisfagan las necesidades de ambas partes.

En los últimos años el comercio bilateral entre Taiwán y Perú ha mantenido un crecimiento sostenido con un superávit a favor de Perú.

“Es momento de hacer provecho de los buenos resultados económicos del Perú y Taiwán tomando como referencia el éxito alcanzado en el 2021 y las proyecciones del año 2022″, dijo la Oficina Económica y Cultural de Taipei en el Perú.

“Damos la bienvenida a los empresarios peruanos y les invitamos a ser partícipe en la Rueda de Negocios Virtual para beneficiarse de la floreciente actividad económica de Taiwán”, agregó.