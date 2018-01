Tahoe Resources niega contaminación de agua cerca de su mina de oro en Cajamarca

La minera canadiense Tahoe Resources Inc. ha desmentido informes de prensa que sostenían que las fuertes lluvias en Cajamarca provocaron un desborde en su mina de oro en Cajabamba, lo que provocó la contaminación del agua en las cercanías.

Uno de esos informes publicados el jueves en el sitio de noticias local Cajabamba Perú, afirmaba que un pozo de lixiviación se había desbordado en la mina Shahuindo de Tahoe, inundando un caserío cercano con materiales tóxicos.

La lixiviación es un proceso industrial que utiliza sustancias químicas como el cianuro de sodio para extraer metales del mineral y se utiliza comúnmente en minas a tajo abierto en todo el mundo.

En un comunicado de prensa el viernes, Tahoe, con sede en Nevada, dijo que el regulador ambiental peruano visitó la zona para investigar "una queja infundada" de que la poza de lixiviación se vio afectada y que ha tomado muestras para verificar si hay contaminación.

Tahoe agregó que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) le dijo a la compañía que la poza de lixiviación "no se desbordó y no se vio comprometida de ninguna manera", informó el portal The Globe and Mail.

Sin embargo, la compañía dijo que, debido a las fuertes lluvias recientes, una zanja de desviación diseñada para mantener el agua de lluvia fuera de una sección de su complejo minero Shahuindo se había desbordado.

"En ningún momento el agua de lluvia ha tenido contacto con el agua del proceso o con contaminación de las actividades industriales", dijo la compañía.

La región donde opera la compañía en el centro de Perú ha experimentado inundaciones y deslizamientos de tierra últimamente, dijo Tahoe. La compañía comenzó la producción comercial en Shahuindo en mayo del 2016. La mina produjo 79,000 onzas de oro el año pasado.

Las acciones de Tahoe cayeron un 3.2% en la Bolsa de Toronto el viernes, hasta cerrar en $ 5.56 por título. Las acciones de la compañía han estado bajo una gran presión durante los últimos seis meses, perdiendo aproximadamente la mitad de su valor.

En julio, Tahoe se vio obligado a suspender la producción en su mina insignia de plata Escobal en Guatemala. La Corte Suprema de ese país suspendió su licencia tras denuncias de que las poblaciones indígenas locales no fueron consultadas adecuadamente antes de que Tahoe obtuviera dicho permiso.

A principios de esta semana, la compañía anunció que recortaría 250 empleos en la mina Escobal como medida para ahorrar costos.