En la última década, el mercado de oficinas de clase A ha experimentado un verdadero cambio. Y es que, en ese periodo, desde el 2010 hasta el 2020, la superficie de estas oficinas se cuadriplicará a 1.7 millones de metros cuadrados en Lima.

Así lo reveló el estudio Lima: Evolución y Futuro de un Mercado en Expansión, de Cushman & Wakefield, tras señalar que tal evolución fue impulsada por la migración de empresas a oficinas de ese tipo y el ingreso de fondos.

De igual manera, anotó, influyeron la profesionalización del mercado de capitales, el crecimiento del sector minero y de la economía. Sin embargo, el sector de oficinas no solo cambió en tamaño, sino en sus zonas de expansión.

Hasta el 2010, los submercados que más crecían eran San Isidro Financiero, Miraflores y San Isidro Empresarial; y en el periodo de 2016 a 2020, los submercados que se expanden más son Magdalena del Mar (310%), Santiago de Surco (76%) y Miraflores (51%).

En este último periodo, los edificios más relevantes han sido Panorama Plaza de Negocios, C. E. More, Plus Olguin, Prisma Business Tower, C. E. Miraflores IV, Real 2 y C. E. Basadre.

Desafíos

Respecto a los principales retos para mantener un desarrollo sostenible en el mercado, Cushman & Wakefield señaló que estos se concentran en las normativas gubernamentales y municipales.

Asimismo, consideró que otro desafío es la mejora de la infraestructura vial, pues ésta habría tenido un desarrollo lento en los periodos analizados, sostuvo.

“La implementación de la Línea 1 del Metro de Lima y el Metropolitano con sus vías alimentadoras no han logrado atender la demanda generada por este importante crecimiento”, anotó.

Cabe recordar que a inicios de la década del 2000 San Isidro se presentaba como el centro del movimiento empresarial de Lima, por acoger a las oficinas de las principales empresas nacionales e internacionales dentro de sus dos submercados (San Isidro Empresarial y San Isidro Financiero), recuerda Cushman & Wakefield. Luego, entre 2001 y 2005 “la mejora del panorama económico del país y la apertura del sistema bancario permitieron el crecimiento de otros polos empresariales, iniciándose esta expansión en Miraflores”.

En tanto, entre 2006 y 2010, Santiago de Surco inició un crecimiento que siguió durante el siguiente periodo, principalmente entre 2015 y 2016, con incrementos del área arrendable de hasta 55 % anual, puntualizó.

Hay que precisar que del 2016 al 2020, ingresan 655,762 nuevos m2 de oficinas clase A