Sunat a un paso de sacar a inmobiliaria Gremco de la presidencia de la "U"

El Indecopi publicó en su Boletín Concursal la citación a Junta de Acreedores del Club Universitario de Deportes para el 17 y 22 de julio próximo a las 9:30 a.m., en primera y segunda convocatoria, solicitada por la Sunat.

En la agenda de la reunión, se establece como primer punto la remoción y designación de autoridades en la Junta de Acreedores, ya que a la fecha la Sunat es titular del 52% del total de los créditos reconocidos por el Indecopi, de una deuda total cercana a los S/ 300 millones, según información oficial del Indecopi.

De esta manera, Sunat se encontraría a un paso de sacar a la inmobiliaria Gremco de la presidencia de la Junta de Acreedores de la "U", y adicionalmente también cambiar al administrador Carlos Moreno.

Por ello, en la sesión también se informará sobre la gestión de la administración de del club entre octubre del 2016 a junio del 2019, incluyendo los aspectos económico, financiero, marketing, comercial, deportivo, división de menores.

Asimismo, los avances del Plan de Reestructuración aprobado, la gestión de activos, el museo de la "U", entre otros; y se someterá a votación una auditoría a la administración del club.

Gremco es el segundo acreedor del club debido a que existe una medida cautelar concedida a favor de la Sunat, relacionada al procedimiento concursal de la "U" y el crédito reconocido a favor de Gremco que está compuesto por Capital en US$ 26 millones por Resolución Nº 7648-2012, e intereses por US$ 31 millones otorgadas a través de una Resolución en el año 2016 (Res. Nº 4406-2016/CCO).

Así, como consecuencia de la medida cautelar, a Gremco solo se le reconoce los votos por US$ 26 millones reconocidos en el año 2012. Sin embargo, la decisión final respecto al cálculo de los US$ 31 millones restantes se emitiría en julio o agosto, según el representante de la inmobiliaria, José Gamarra.

Sin embargo, en la convocatoria a la Junta de Acreedores, la Sunat precisó que solo participaran con voz y voto los créditos reconocidos hasta mayo del 2012. Es decir, Gremco podrá participar solo con US$ 26 millones y no con los US$ 31 millones reconocidos en el 2016, y no podría oponerse al cambio de la presidencia de la Junta de Acreedores ni de la administración del club.