La gestora de fondos Vontobel Asset Management informó el lunes una nueva posición en Credicorp Ltd. en el segundo trimestre, comprando el 1.2% de las acciones en circulación del holding peruano.

El asesor suizo de inversiones informó 1.17 millones de acciones con un valor de mercado actual de US$ 118.8 millones, según su presentación 13F ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.

La nueva posición de Vontobel Asset Management en Credicorp eleva su total a 10 compañías financieras. Al final del trimestre, representaban el 10%, o US$ 1,970 millones, de las tenencias de capital totales del asesor de inversiones de US$ 18,900 millones reveladas en el 13F Credicorp cotizado a US$ 100.47, un -39% hasta la fecha.

Bloomberg analizó a más de 4,300 inversores institucionales que deben divulgar sus inversiones en acciones estadounidenses a la Comisión de Bolsa y Valores cada trimestre.

Un algoritmo buscó inversores que habían informado de haber comprado al menos el 1% de las acciones de una empresa en su última presentación y no mostraban participaciones en las acciones en la presentación anterior. Es posible que aparezcan nuevas existencias debido a los requisitos de divulgación actualizados.