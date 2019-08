Los puestos de mandos intermedios (gerentes de áreas) son indispensables para el buen desempeño de una empresa; y una remuneración adecuada es crítica para atraer y retener buen talento.

La guía salarial 2019-2020 para el Perú, elaborada por Show Me The Money, evidenció que los sueldos de los gerentes comerciales de empresas pequeñas y medianas son los que más crecieron este año, llegando a un alza del 8.5% frente al promedio del 2018; estos también son los gerentes que más ganan después de los gerentes generales y CEO.

“Los puestos comerciales tienen un promedio salarial más alto debido a que están directamente relacionados a los ingresos monetarios de una empresa. Muchos de estos gerentes llegan a recibir bonos adicionales en base a objetivos logrados que impulsan sus ingresos”, precisó Murilo Arruda, CEO de Show Me The Money.

El ejecutivo explicó que el mayor crecimiento en empresas de menor dimensión se debe a que la propia marca de grandes empresas reconocidas es un factor importante en las ventas, mientras que las ventas en las de menor tamaño están más relacionadas al trabajo del vendedor.

Los rubros que tienen la mayor demanda de profesionales relacionados con esta área son consumo masivo, retail y tecnología. El inglés avanzado sigue siendo un elemento crítico en la ecuación para el acceso a mayores oportunidades, dijo.

Nuevos perfiles

Otros perfiles que empiezan a destacar entre los mejor pagados son los de tecnología. “Las áreas de tecnología de la información (TI) han tenido que evolucionar en el país, adecuándose a los modelos internacionales donde TI dejó de ser un proveedor de servicios para ser un business partner”, explicó Mauro Canevaro, executive manager de DNA Human Capital. Y Gestión de personal, experiencia en implementación de ERP, CRM, ethical hawking, ciberseguridad y networking son algunas de las habilidades más valoradas para estos puestos.

Altos mandos

En el caso de los CEO, los sueldos en el Perú pueden llegar hasta los S/ 83,000 mensuales.

Uno de los principales retos que afronta este cargo es saber cómo delegar.

Según el CEO de Show Me The Money, Murilo Arruda, otro elemento clave para la retención y adquisición de talento son los beneficios no monetarios o salarios emocionales, que son cada vez más valorados entre los ejecutivos peruanos.