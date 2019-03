Sueldo del CEO de Ford sube a US$ 17.75 millones en un año "mediocre"

La compensación del director ejecutivo de Ford Motor Co., Jim Hackett, aumentó un 6% en el 2018, un año que el directivo catalogó como "mediocre" desde cualquier punto de vista para el fabricante de automóviles estadounidense.

Hackett recibió US$ 17.75 millones en compensación total, un aumento frente a los US$ 16.7 millones obtenidos en el 2017. Recibió US$ 1.8 millones por concepto de salario, US$ 12.7 millones en acciones, un bono de US$ 2.59 millones y US$ 617,710 en gratificaciones, anunció Ford el viernes en Dearborn, Michigan, en un comunicado al regulador.

Hackett, de 63 años, lidera una reestructuración de Ford valuada en US$ 11,000 millones que involucra una drástica reducción de puestos de trabajo, clausura de plantas, la actualización de una línea de vehículos, salir del mercado de sedanes de Norteamérica y una inversión de miles de millones de dólares en automóviles eléctricos y sin conductor.

El año pasado, las utilidades netas cayeron en más de la mitad, ya que Ford perdió dinero en todas las regiones del mundo, excepto en América del Norte, donde la línea de camionetas F-Series potenció las ganancias. Las acciones de la compañía cayeron casi un 39% en el 2018, cuando Wall Street criticó a Hackett por moverse de manera muy lenta y no explicar su plan de reestructuración.

En una nota interna enviada en enero, Hackett manifestó que Ford debió haber ganado aproximadamente el doble de lo anunciado en 2018 y dijo a los empleados que enterraran "el año en una tumba profunda". La compañía redujo el bono del director ejecutivo para el año en un 28%.

Las acciones de Ford han recuperado algo de terreno perdido este año, con ganancias cercanas a un 10% hasta el jueves. Hackett ha recibido elogios por las conversaciones de alianza que la compañía está llevando a cabo con Volkswagen AG que generaron un acuerdo para producir conjuntamente vehículos comerciales que podría expandirse a fin de incluir una asociación para desarrollar vehículos eléctricos y de autoconducción.

El presidente ejecutivo, Bill Ford, dijo el martes que Ford y VW "encajan bien".