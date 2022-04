La consultora Auctus Advisors aumentó el martes su precio objetivo para la petrolera canadiense PetroTal Corp. desde 0.70 a 1.20 libras esterlinas por acción en base a sus nuevas suposiciones de precios más altos del petróleo.

“Si bien hemos adoptado una visión conservadora sobre la producción del primer trimestre del 2022 debido a los disturbios sociales, se espera que la tasa de salida de producción de diciembre en Bretaña en Perú sea de unos 21.5 mbbl/d”, dijo Auctus Advisors.

Esto representa el doble del nivel de producción alcanzado en el cuarto trimestre del 2021. Dada la escala de las reservas y recursos de la compañía, esto podría aumentar aún más a unos 27 mbbl/d para finales del 2024 con más perforaciones.

Dada la naturaleza regresiva de los términos fiscales en Perú y los costos de transporte relativamente altos (por barcaza y oleoducto), un aumento en el precio del petróleo tiene un impacto positivo muy significativo en los flujos de caja de PetroTal, explicó la firma.

Los pozos más recientes tuvieron tasas de PI de unos 9-10 mbbl/d y se benefician de una recuperación de la inversión muy rápida.

La compañía podría lanzar un programa de distribución de accionistas para finales del 2022.

“También vemos reservas potenciales al alza que podrían ser el objetivo del programa de perforación en todo el 2022″, subrayó Auctus Advisors.

La perforación de exploración también podría realizarse en el 2023 para abrir áreas en nuevas licencias.

El principal riesgo en este caso sigue siendo la gestión de las comunidades locales para minimizar los períodos de inactividad.

Previsiones del precio del Brent

“Con una inflación de dos dígitos en el horizonte, una oferta mundial de petróleo restringida, restricciones prolongadas en Rusia y una demanda de hidrocarburos obstinadamente alta, hemos decidido aumentar nuestros supuestos de precios del Brent de US$ 82 bbl a cerca de US$ 100 bbl en el 2022, US$ 67 bbl a unos US$ 100 bbl en el 2023, US$ 65 bbl a US$ 92 bbl en el 2024, US$ 65 bbl a US$ 74 bbl en el 2025 y US$ 65 bbl a US$ 70 bbl a partir del 2016.

Valoración, exposición al precio del petróleo y crecimiento

Auctus Advisors dijo que, bajo sus nuevos supuestos de precio Brent y reflejando el programa de perforación planeado actualmente, pronostica que PetroTal generará un flujo de caja libre de cerca de US$ 500 mm para finales del 2023 y no más de US$ 700 mm para finales del 2024.

“Esto se traduciría en efectivo neto YE24 que representa unos 140% de la capitalización de mercado actual. Nuestro nuevo Core NAV es de alrededor de £ 1.00 por acción con un ReNAV de £ 1.20 por acción”, agregó.