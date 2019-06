Strike Resource considera renovar estudios en Apurimac y Cusco tras aumento en el precio del hierro

La minera exploradora australiana de hierro Strike Resources está viendo la posibilidad de retomar sus proyectos de hierro en el sur peruano (Apurimac y Cusco) ante el aumento progresivo en el precio del hierro a nivel internacional, lo que incentivaría un reinicio de sus exploraciones.

La empresa señala que el incremento en el precio del hierro se encuentra a niveles de US$ 100 la tonelada, lo cual motivaría a la exploradora de hierro a renovar trabajos y estudios. Se explicó que entre 2011 a 2015, el precio del hierro mostró una fuerte caída en sus compras, al bajar de precios de US$ 180 a menos de US$ 50 la tonelada.

La minera australiana indica que, según algunos comentarios del mercado, los precios del hierro a US$ 100 la tonelada se mantendrán fuertemente en el mediano plazo.

“Como resultado del incremento del precio del concentrado de hierro, Strike cree apropiado reexaminar ahora el potencial mercado de los activos de concentrados de hierro en Australia y Perú, y en particular, examinar el potencial de uno o de más de sus activos mineros para proveer de oportunidades de flujo de caja iniciales para la compañía”, señaló la empresa en un comunicado.

Perspectivas

En el panorama de la empresa a corto y mediano plazo, Strike considera apropiado evaluar formas para realizar minería a pequeña escala y con operaciones de transporte de camiones. Esta posibilidad de producción puede llevarse a cabo mediante la explotación de concentrado de alta ley de hierro y en áreas cercanas a superficie en los depósitos de Opaban 1 y Opaban 3, en el departamento de Apurimac.

Esta iniciativa se refuerza con la firma de intención del gobierno peruano en construir un línea ferroviaria de 570 kilómetros que conectaría el proyecto de Strike en Apurimac con la costa central de Perú.

“El desarrollo de esta vía ferroviaria podría significar una mejora en el desarrollo de opciones en el proyecto Apurimac, que sería uno de los más grandes usuarios de esta vía de tren”, afirmó la empresa.

Señaló que un proyecto de tren que conecte Apurimac a la costa peruana proveería a Strike la disponibilidad de tener precios premium en productos derivados y suproductos de hierro (lump) de alta ley, si se compara con una posible entrega de concentrados de hierro que sean llevado a través de un mineroducto. También facilitaría una reducción en costos de capital y procesado mineros, agregó la empresa.