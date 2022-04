La agencia de inteligencia geopolítica Stratfor publicó un reprote sobre las recientes protestas ocurridas en los últimos días a lo largo y ancho del país y su posible impacto en el clima de negocios peruano.

“En Perú, las crecientes protestas y el descontento por el aumento de los precios del combustible y los alimentos presionarán al gobierno para que introduzca subsidios, que probablemente se financiarán con el incremento de impuestos a industrias extractivas, como la minería de cobre”, indicó en el reporte de Worldview Powered by Stratfor titulado “How inflation-induced unrest will impact Peru’s political and business climate”.

Stratfor destacó que el país, al ser un importador neto de petróleo crudo y refinado, es particularmente vulnerable a los shocks de los mercados globales de energía, como el actual, ocasionado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Asimismo, en el informe publicado el pasado 5 de abril, Stratfor indicó que el descontento generalizado podría incentivar a la oposición a buscar la vacancia del presidente Pedro Castillo, lo que ocasionaría una crisis política.

“Es probable que los precios elevados de los alimentos y los combustibles continúen provocando agitación por parte de los sindicatos y del público en general, en la medida en que los hogares se sientan presionados por el incremento del costo de vida”, indica.

“Si Castillo no es exitoso al introducir subsidios a los combustibles y alimentos básicos, las fuerzas de oposición podrían reiniciar sus intentos de vacancia”, agrega.

Industrias extractivas y clima de negocios

La gestión de Pedro Castillo, considera la agencia, podría proponer el incremento de la carga tributaria a las industrias extractivas —particularmente compañías mineras de cobre— para financiar los subsidios, dado que los precios internacionales se encuentran en niveles récord.

“Si bien el Gobierno necesitaría el apoyo de un Congreso fragmentado para implementar esta propuesta de ley, podría asegurar votos al prometer un incremento de la carga tributaria solo a las ganancias, lo que resulta menos controversial para los parlamentarios de centro”, detalla.

Sin embargo, considera Stratfor, el incremento de carga tributaria en la minería de cobre, que ya tiene costos elevados, podría ralentizar las unidades mineras si es que los precios internacionales caen y las operaciones dejan de ser rentables.

“Al generar inquietudes sobre una falta de continuidad en política pública y en el clima de negocios en general, un aumento de impuestos en la industria minera también podría reducir el interés de los inversionistas en otros sectores de la economía peruana, incluyendo el de petróleo y gas”, concluye el reporte.