Las startups de tecnología de seguros acapararon inversiones por US$ 2,200 millones durante la primera mitad del 2019, encaminándose hacia un año récord pese a la disminución de la entrada en el mercado de nuevos contendientes.

Las inversiones en el primer semestre casi alcanzaron los US$ 2,600 millones del año pasado y el récord de US$ 3,000 millones recaudado en el 2015, según un informe de Deloitte publicado el lunes. Asimismo, la creación de las llamadas empresas “insurtech” ha alcanzado prácticamente un “punto muerto” en los últimos 18 meses.

Las empresas emergentes del sector han atraído inversiones de US$ 16,500 millones en los últimos diez años en su intento por competir con los gigantes que venden seguros de vida, hogar y automóviles. Los inversores externos están inyectando capital en rondas de financiación de etapa avanzada, centrándose en empresas que “han ido de las ideas a la ejecución”, dijo Deloitte.

“Las aseguradoras mismas solo representaron uno de cada cuatro dólares invertidos en insurtechs este año”, dijo Deloitte en el informe. “Esta tendencia puede indicar que muchos en la industria están adoptando un enfoque más exigente en la evaluación de las opciones para la inversión y el despliegue de las tecnológicas de seguros”.

Las compañías de tecnología de seguros abarcan toda la industria, y a menudo ofrecen sus productos y servicios por internet o mediante aplicaciones de telefonía móvil. Lemonade, por ejemplo, vende pólizas para inquilinos. La cobertura de automóviles de Metromile permite a los clientes pagar por millas recorridas, y Policygenius ofrece comparaciones de compras para varias coberturas.

Las aseguradoras establecidas también tienen puestas sus miras en el mercado. A principios de este mes, Prudential Financial Inc. acordó comprar a la startup Assurance IQ Inc. por US$ 2,350 millones, además de un posible pago futuro de hasta US$ 1,150 millones en efectivo y acciones.