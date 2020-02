Startups de scooters atraen fondos pese a enfoque regulatorio

La startup de scooters eléctricos Tier Mobility extendió una ronda de financiación de US$ 60 millones a más de US$ 100 millones, en un momento de creciente fiscalización regulatoria.

Tier, con sede en Berlín, dijo el viernes que integró a RTP Global, Novator Partners y un tercer patrocinador que declinó nombrar, a su recaudación de fondos denominada Series B, anunciada en octubre. Uno de los vehículos de riqueza soberana de Abu Dabi también está invirtiendo.

Los reguladores son cada vez menos tolerantes con los scooters a medida que aumentan su popularidad. Montreal recientemente prohibió los scooters eléctricos, al señalar que muy frecuentemente se estacionan de manera ilegal, mientras que una serie de ciudades de Estados Unidos están reduciendo los espacios donde se pueden utilizar.

En Europa, Alemania propuso normas para exigir una autorización para estacionar en espacios públicos. El año pasado, Francia también introdujo varias reglas de seguridad nuevas para garantizar que los scooters tengan luces y sistemas de freno adecuados.

El director ejecutivo, Lawrence Leuschner, dijo que Tier utilizará los US$ 40 millones adicionales para investigación y desarrollo, adquisiciones y para crear nuevos tipos de vehículos para complementar su flota de decenas de miles de scooters. La compañía declinó hacer comentarios respecto a su valoración.

La demanda de scooters eléctricos en ciudades de todo el mundo ha ayudado a los principales actores de la industria a lograr valoraciones multimillonarias. La popularidad de los líderes norteamericanos provocó el surgimiento de nuevos competidores en toda Europa en los últimos dos años.

En enero, Bird Rides Inc. con sede en California dijo que adquiriría Circ, un rival alemán, por una suma no revelada. Bird también dijo que recaudó US$ 75 millones adicionales de los inversionistas además de la ronda de US$ 275 millones divulgada en octubre, el mismo mes en que Tier anunció sus planes originales de recaudación de fondos Series B.

En el Reino Unido es ilegal andar en scooter en vías públicas según la ley de carreteras. Sin embargo, el gobierno está considerando actualizar la legislación para incorporar los scooters como parte de una revisión regulatoria que se realizará este año.

Leuschner dijo el viernes que su compañía encontró un nuevo negocio minorista de consumo en la restauración y venta de scooters antiguos retirados de su flota después de algunos meses de uso.

“Desde noviembre, hemos vendido entre 4,000 y 5,000 de los modelos que presentamos en Alemania durante el verano”, dijo en una entrevista. Los modelos cuestan 699 euros (US$ 755) y vienen con un casco gratis, seguro, una placa y garantía por un año, dijo.

Leuschner dijo que cerca del 85% de la flota de scooters de Tier ahora también usa baterías que se pueden quitar, lo que significa que la compañía no tiene que llevar vehículos completos a un almacén para cargarlos.

“Hemos reducido nuestros gastos de operación en aproximadamente un 40%. Esto demuestra que podemos operar cualquier viaje de manera rentable en cualquier lugar”, dijo.

La compañía ha recaudado US$ 136 millones desde su fundación en el 2018 y se ha extendido a más de 50 ciudades, proporcionando más de 17 millones de viajes, principalmente en Europa.

