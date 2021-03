La floreciente industria tecnológica de América Latina alcanzó un número récord de acuerdos de capital de riesgo el año pasado, al tiempo que algunas de las startups más valiosas de la región vieron crecer sus negocios a pesar de, y en algunos casos debido a, la pandemia.

Los inversionistas firmaron 488 acuerdos con empresarios, superando la marca anterior establecida en el 2018, según la Asociación Latinoamericana de Capital Privado y Capital Riesgo conocida como LAVCA. Si bien la cantidad recaudada, US$ 4,100 millones, fue aproximadamente 10% inferior a la cifra del 2019, fondos internacionales como SoftBank Group Corp. continuaron invirtiendo, dijo Ivonne Cuello, directora ejecutiva de LAVCA.

“El capital privado en la región fue notablemente resistente y fuerte”, dijo Cuello en una entrevista. “Vimos a muchos inversionistas internacionales entrar en estas rondas”.

La escena de las startups en América Latina ha crecido en los últimos años, atrayendo a fondos extranjeros que alguna vez la consideraron un remanso tecnológico con pocas empresas con suficiente potencial digno de inversiones.

La fintech con sede en Brasil Nubank, la startup privada más grande de la región, ahora está valorada en US$ 25,000 millones, mientras que la aplicación de entrega colombiana Rappi Inc. recaudó unos US$ 300 millones el año pasado en medio de un crecimiento inducido por la pandemia y ahora está valorada en, al menos, US$ 3,500 millones.

Muchas compañías financieras, startups de comercio electrónico y empresas de tecnología de bienes raíces, como la colombiana inspirada en Zillow La Haus, crecieron el año pasado, dijo Cuello, incluso cuando la región sufrió una de sus contracciones económicas más profundas.

El año pasado, el capital de riesgo ayudó a crear un grupo de nuevos unicornios, startups que han alcanzado valoraciones de US$ 1,000 millones o más. El proveedor de pagos dLocal recaudó US$200 millones en una ronda liderada por General Atlantic para convertirse en el primer unicornio proveniente de Uruguay.

México obtuvo su primer unicornio cuando la valoración de la plataforma de automóviles usados Kavak alcanzó los US$ 1,100 millones. La compañía ha recibido fondos de DST Global, KaszeK Ventures y SoftBank, que en el 2019 lanzó un fondo de US$ 5,000 millones para América Latina.

Mientras tanto, la brasileña de tecnología de bienes raíces Loft recibió US$ 175 millones de fondos que incluyen a Andreessen Horowitz, colocándola por encima de la marca de valoración de US$ 1,000 millones. Y el banco en línea Creditas recaudó US$ 255 millones, liderado por LGT Lightstone, para aumentar su valoración a US$ 1,750 millones.

Salidas de US$ 11,000 millones

Los inversionistas también pudieron retirar efectivo a una tasa récord, con salidas de capital de US$ 11,000 millones, que incluyen ofertas públicas iniciales y adquisiciones de capital privado. Esa tendencia fue impulsada por un activo mercado bursátil brasileño, a través del cual las empresas y sus accionistas recaudaron más de US$ 8,000 millones en OPI.

Compañías extranjeras como Advent International Corp., Carlyle Group y Warburg Pincus LLC vendieron participaciones en compañías que salieron a bolsa, según LAVCA.

Las bajas tasas de interés, que han empujado a los inversionistas a las acciones para obtener mayores rendimientos, han impulsado la bonanza de las OPI globales. A pesar de la mayor volatilidad en los mercados observada recientemente, Cuello dijo que los fundamentos están en su lugar para que la tendencia continúe este año.

“Hay demanda de inversionistas locales e internacionales que miran la liquidez en estos mercados, es un reflejo de las tendencias que vemos en los mercados globales y estadounidense”, dijo. “Eso definitivamente continuará llegando en 2021”.