En su expansión internacional, la startup argentina de logística y repartos Pickit llegó a Lima y Callao en noviembre del 2021. Ahora, con 140 puntos de recojo en Lima y Callao, la empresa argentina ya visualiza sus nuevos pasos en el país.

Su director de Expansión Regional, Facundo Schinnea, señaló que ingresaron a competir en la entrega de productos a domicilio, pero también con la clara apuesta por el “click and collet”. Y es que, cada vez, el consumidor peruano está más abierto a esta opción.

“Hasta fines del 2019 y principios del 2020, no se usaba el ‘click and collet’ (recojo en punto), pero terminando el 2021 se convirtió en 10% de las entregas en el país. El consumidor no quiere esperar a que el producto llegue a casa”, comentó a Gestión.

Solo en los repartos de Pickit en Perú, refirió que el 85% se concreta por esa modalidad. Por ello, ampliarán los “mini hubs” urbanos de recojo a 250 el 2022, apoyados por pequeños negocios aliados.

“Estamos adquiriendo capacidad física con las bodegas, gimnasios, librerías, bares, peluquerías y otros que ven en Pickit la posibilidad de poner un pie en e-commerce, recibiendo y entregando nuestros paquetes, por un ingreso extra”, detalló.

Sin embargo, precisó que también impulsan la entrega a última milla, a través de repartidores o “pickers” afiliados en su app. Así, operan con motos, bicicletas, scooters o inclusive caminantes.

“El algoritmo define el mejor vehículo para cada zona”, dijo.

Expansiones

En Perú, Pickit planea ampliar su operación a Trujillo y Arequipa en el 2022. Así estima cubrir el 75% del mercado de e-commerce en Perú.

En el norte, Chiclayo también es una opción que les genera interés.

Por categorías, la empresa ha comenzado con repartos del retail, tecnología e indumentarias. Si bien consideró que el rubro de alimentos y perecibles es una oportunidad, afirmó que el enfoque aún está en otros productos.

A nivel regional, ya operan en México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay y Perú, u alistan su ingreso a Brasil el 2022, completando así los principales mercados de América Latina. Sin embargo, también miran con interés a Bolivia y Paraguay.

“Perú, Bolivia y Paraguay podrían crecer al 2025 arriba de 75% anual en e-commerce, es una tasa enorme y Pickit quiere estar ahí”, finalizó.

Tras capital

Para apalancar sus operaciones en América Latina como un operador tecnológico regional en el sector de la logística, Pickii inició hace poco más de un mes su primer proceso de capitalización.

“Salimos a buscar entre US$ 10 millones y US$ 12 millones, veremos qué tipo de inversores y cuántos. Es lo que esperamos levantar en los próximos días, hay buena receptividad”, sostuvo Facundo Schinnea.

Añadió que hasta un 40% de ese capital se destinará a desarrollo de productos, a fin de generar una mejor experiencia de usuario, con integraciones más fáciles.