Ephemeral Tattoo, la startup que desarrolló una tinta que se desvanece en aproximadamente un año, recaudó US$ 20 millones en una ronda de financiación solo cuatro meses después de abrir su primer estudio en Williamsburg, Brooklyn.

La ronda de Serie A fue liderada por Anthos Capital LP, que también invierte en el popular sistema de recuperación deportiva TIDL respaldado por Conor McGregor. La financiación se produjo después de que Ephemeral rápidamente se volviera famosa en TikTok entre aquellos que no desean un tatuaje permanente. La compañía dijo en un comunicado que las citas se han duplicado cada mes desde su apertura. Ahora la lista de espera oscila entre siete y ocho meses.

“El problema que resolvimos es algo que se siente a nivel universal”, dice el director ejecutivo, Jeff Liu . Un estudio de terceros encargado por Ephemeral reveló que 60 millones de estadounidenses han contemplado tatuarse, pero se desaniman por su naturaleza permanente, ya sea por razones culturales o religiosas, desaprobación familiar o por simple indecisión.

La nueva financiación de Ephemeral será destinada al desarrollo de tintas de colores (por ahora solo ofrecen negro) y a la apertura de un segundo estudio en setiembre en Los Ángeles, la ciudad de donde provino el mayor número de citas. Liu dice que espera que Ephemeral crezca a nivel mundial.

“Nuestro objetivo con esta recaudación es realmente expandirnos de manera amplia y rápida para entrar a tantos mercados como sea posible”, dijo Liu. “Y aunque no podemos revelar las ciudades exactas a las que iremos, el objetivo es poder entrar por lo menos a 10-20 mercados con estos fondos recaudados”.

Ephemeral está abierta al licenciamiento y a la venta al por mayor de su tinta en el futuro, dice Liu, pero reinventar “la experiencia del estudio de tatuaje” en sus propiedades es el principal enfoque por ahora.

¿Cómo funciona?

Hacerse un tatuaje ‘efímero’ es como hacerse cualquier otro tatuaje. Así es; la experiencia implica agujas y muchas agallas, a diferencia de otros adornos dérmicos temporales como la henna o adhesivos de larga duración, que se aplican tópicamente sobre la piel.

La empresa dedicó seis años a 50 formulaciones y cientos de pruebas de tatuaje para perfeccionar su tinta, compuesta de polímeros bioabsorbibles de grado médico que el sistema inmunológico del cuerpo disuelve lentamente y elimina por completo durante nueve a quince meses.

La tinta se puede usar en máquinas de tatuar tradicionales y no requiere ninguna capacitación adicional, aunque hay algunos matices: los artistas trabajan “un poco más lento” para obtener líneas consistentemente saturadas, aclaró el cofundador Josh Sakhai . El tiempo de cicatrización puede ser un poco más largo que los tatuajes tradicionales, en promedio de cuatro a seis semanas.

El desvanecimiento puede comenzar a notarse a partir de los primeros tres a seis meses.

Ephemeral se especializa en dos tipos de tatuajes: los diseños de “estilo sutil” (US$ 175–US$ 225) con líneas menores y más sencillas que normalmente no toma más de una hora terminar, y los tatuajes que son más grandes (US$ 350–US$ 450), en bíceps o la pantorrilla por ejemplo, y por lo general demora alrededor de hora y media hacerlo.

El precio incluye todo, desde consultas de diseño personalizado hasta un kit de cuidados posteriores.