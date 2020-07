La startup de realidad aumentada Magic Leap Inc. contrató a Peggy Johnson, una ejecutiva de Microsoft Corp., quien asumirá el cargo de directora ejecutiva a partir del próximo mes, a medida que la compañía se continúa transformando en proveedor de servicios comerciales.

Magic Leap había sido una de las startups más resonantes de los últimos años. Recaudó más de US$ 2,000 millones de inversionistas de alto perfil, incluido Alphabet Inc., en gran parte con la promesa de que convertiría la realidad aumentada en una tecnología de consumo viable. Rony Abovitz, fundador y director ejecutivo de la compañía, se convirtió en el evangelizador de facto de la realidad aumentada, con declaraciones audaces y coloridas de su potencial.

Pero la compañía con sede en Florida tuvo problemas de ejecución y las ventas de su producto estrella, los auriculares Magic Leap One, nunca despegaron después de grandes retrasos. La compañía dijo a fines del año pasado que se centraría más en las aplicaciones comerciales y en abril redujo más de la mitad de su fuerza laboral. Vender a empresas es una perspectiva muy diferente a la fabricación de un producto de consumo, y una por la que Abovitz muestra un entusiasmo rara vez visto. Anunció en mayo que renunciaría una vez que la compañía encontrara un reemplazo.

Johnson, que pasó más de dos décadas en Qualcomm Inc., aporta una amplia experiencia en la negociación de asociaciones con grandes empresas. Se unió a Microsoft en el 2014 como una de las primeras grandes contrataciones del director ejecutivo, Satya Nadella, en un momento en que los tratos del fabricante de software con otras compañías eran a menudo polémicos. Como jefa de desarrollo de negocios, Johnson trabajó en reparar las relaciones de Microsoft con socios como Salesforce.com Inc. y Samsung Electronics Co., convirtiéndose en la cara de una nueva empresa más amigable. En el 2016, comenzó el brazo de capital de riesgo de Microsoft, M12.

“Espero construir estratégicamente relaciones duraderas que conecten la tecnología y productos de Magic Leap con las amplias necesidades digitales de empresas de todos los tamaños e industrias”, dijo Johnson el martes en un comunicado.

Microsoft también fabrica uno de los principales rivales de Magic Leap, Hololens, que siempre ha posicionado principalmente como una herramienta de negocios. Un portavoz de Microsoft dijo que la compañía está satisfecha de que se hayan resuelto los problemas de confidencialidad derivados del traslado de Johnson a un competidor directo.

Microsoft realizará una búsqueda interna y externa para encontrar el reemplazo de Johnson y su cargo será asumido de forma interina por la directora de finanzas, Amy Hood, que ya supervisa las fusiones y adquisiciones, según un portavoz.