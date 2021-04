The Live Green Co., una startup que fabrica alimentos a base de plantas en Chile, quiere utilizar el respaldo financiero que recibió recientemente de Sigma Alimentos, una filial del conglomerado mexicano Alfa SAB, para ayudar a toda la industria a limpiar lo que ha contaminado.

La estrategia de la compañía no será llenar los supermercados de todo el mundo con sus mezclas para hamburguesas y panqueques o sus helados, todos a base de vegetales. Estos productos fueron creados para mostrar el potencial de Charaka, un algoritmo que planea licenciar en el futuro a productores de alimentos más grandes para ayudar a identificar aditivos sintéticos, animales o procesados en las etiquetas de sus propios productos y reemplazarlos con alternativas naturales basadas en plantas.

“Como una startup temprana, fue muy difícil llegar a los fabricantes de alimentos para convencerlos de que se cambiaran” a Charaka, por lo que The Green Live desarrolló sus propios productos para mostrar cómo funciona el sistema, dijo la directora ejecutiva y fundadora de The Live Green Co, Priyanka Srinivas. En el futuro “nuestros ingresos provendrán de regalías y mezclas base. Al igual que el modelo de Coca-Cola”, señaló Srinivas.

El helado de The Live Green tiene el sabor, textura y consistencia del helado normal, explicó Srinivas, pero reemplazó aditivos como goma, sucralosa, emulsionantes y agentes anticongelantes con productos como aguacate, plátanos, semillas de girasol y aceite. La empresa tiene una planta de producción cerca de la ciudad de San Fernando, a unos 140 kilómetros al sur de Santiago, donde obtiene ingredientes de agricultores locales.

Sigma invirtió en la ronda semilla de The Live Green Co después de realizar pruebas de Charaka en uno de sus propios productos, explicó Srinivas. El conglomerado mexicano le permitirá presentar los productos de Live Green en los 18 mercados donde opera con el objetivo de obtener más licenciatarios de Charaka.

“No queremos construir una marca FMCG”, dijo Srinivas, refiriéndose a lo que se conoce como “bienes de consumo de rápido movimiento” en el lenguaje de la industria. Con el tiempo, otros FMCG de origen vegetal como Beyond Meat, Impossible Burger, Oatly o incluso la chilena NotCo podrían convertirse en clientes.

Actualmente, The Live Green está en conversaciones con varios fondos de capital de riesgo centrados en proteínas, así como con oficinas familiares y algunos minoristas para recaudar otros US$ 5 millones que valorarían la compañía en alrededor de US$ 21 millones.

Srinivas, de 37 años de edad, nació en Hyderabad, India, y anteriormente trabajó en el área de marketing de Target Corp. Viajó a Chile para fundar The Live Green Co. en el 2018 atraída por el programa Start-up Chile, que proporciona capital semilla y asistencia a nuevas empresas.

Chile también tenía la ventaja de ser un mercado pequeño con características similares a las de Estados Unidos, donde podía probar sus productos.

El director de tecnología de The Live Green y autor intelectual detrás de Charaka también es de India.

Para seguir creciendo, The Live Green está buscando financiamiento en otros países, ya que los fondos de capital de riesgo chilenos han demostrado ser demasiado reacios al riesgo. Otras startups como el fabricante de alimentos de origen vegetal NotCo y la firma de entrega de comestibles Cornershop también han buscado financiamiento fuera de Chile.

En este sentido, el fundador de Cornershop, Oskar Hjertonsson, se ha quejado de que los inversionistas locales están más preocupados de perder dinero que de perderse el próximo gran avance.

“No queremos perder tiempo” en busca de más financiamiento en Chile, dijo Srinivas. “Ya tenemos una compañía de US$ 6,000 millones que nos valida”.