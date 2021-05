Una startup que cuenta con Oprah Winfrey entre sus inversionistas ofrece una nueva forma para que los agricultores identifiquen cuándo el producto se pudrirá como parte de su intento por eliminar el desperdicio de alimentos.

Apeel Sciences Inc., la compañía de tecnología agrícola que comenzó hace nueve años con una subvención de US$100,000 de la Fundación Bill & Melinda Gates y que ahora está valorada en más de US$1,000 millones, entra a la siguiente fase de la visión del fundador James Rogers de resolver el problema de los alimentos desechados, estimado en US$2.6 billones.

Apeel, que se dio a conocer en el mundo de los alimentos con un recubrimiento patentado de origen vegetal que prolonga la frescura de productos como los aguacates, los pepinos ingleses, los mangos y las manzanas orgánicas, trae una tecnología que puede identificar lo que sucede dentro de las frutas y verduras. La idea es ofrecer a todos en toda la cadena de suministro información valiosa como: “¿Cuándo se va a dañar esta manzana?”.

“Revela mucho sobre un producto que no podemos ver o detectar en el pasillo de la tienda tan solo a través del tacto u olor”, dijo Kathleen Merrigan, exdirectora de Agricultura adjunto en la Administración de Obama que ahora asesora a la compañía con sede en California y también a un inversionista.

Adquisición reciente

Este nuevo paso de Apeel es resultado de su reciente adquisición de la startup ImpactVision por un monto no revelado. La compra, anunciada formalmente el martes, otorga a Apeel tecnología de imagen hiperespectral, que ya fue probada en proveedores de productos como Nature’s Pride en Europa. También será utilizada por supermercados como Kroger Co., la mayor cadena estadounidense.

“La lista de cosas que uno puede ver es increíble”, dijo Rogers, director ejecutivo de la compañía en una entrevista. “Se pueden ver cosas como el día en que este aguacate estará perfectamente maduro”.

Este conocimiento otorga a los proveedores el poder de “enviar la comida correcta a los lugares correctos”, dijo.

El potencial de la tecnología para evaluar las características nutricionales podría ser un poderoso avance en la forma en que entendemos el impacto de los alimentos en la salud humana, dijo en una entrevista Walter Robb, ex director ejecutivo de Whole Foods Market Inc. e inversionista de Apeel.