Starbucks vende US$ 2,000 millones en bonos para proyectos verdes

Starbucks Corp. regresó al mercado de bonos para financiar proyectos de sostenibilidad y devolver a los accionistas un poco de efectivo adicional.

El gigante del café vendió US$ 2,000 millones de bonos en dos partes de igual tamaño, según datos recopilados por Bloomberg.

La parte más extensa de la oferta, una garantía a 30 años, arroja un rendimiento de 1.53 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro, una proporción menor a la oferta inicial de 1.7 puntos porcentuales, según una persona con conocimiento del acuerdo.

La parte a 10 años de la oferta se utilizará para recompras de acciones, expansión de negocios, dividendos en efectivo o posibles adquisiciones. La cadena de café más grande del mundo lanzó un plan en 2017 para devolver dinero a los accionistas a través de una combinación de dividendos y recompras de acciones.

Los valores a plazos más largos financiarán o refinanciarán proyectos de sostenibilidad, también llamados bonos verdes. Starbucks no es ajeno a tales esfuerzos: En 2016 la empresa vendió US$500 millones en bonos de primera clase para financiar programas que fomentan el cultivo sostenible de café.

Al igual que con los bonos de sostenibilidad emitidos anteriormente de la compañía, los vendidos el jueves respaldarán el café conseguido de manera ética y desde fuentes sostenibles, dijo un portavoz de Starbucks en comentarios enviados por correo electrónico. La nueva deuda también apoyará una iniciativa para que los establecimientos de Starbucks sean más amigables con el medio ambiente como parte de una campaña anunciada en septiembre pasado. El bono de sostenibilidad de US$1.000 millones es el más grande de la compañía hasta la fecha.

Citigroup Inc., Morgan Stanley & Co., US Bancorp y Wells Fargo & Co. administraron la venta de bonos.