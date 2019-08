Es difícil decir esto, al ser alguien que creció jugando a ser Han Solo y luchando contra Darth Vader y sus soldados de asalto para rescatar a la princesa Leia. Pero hay que decirlo: Es posible que los niños ya no se interesen en Star Wars.

La decepcionante asistencia al parque temático de Walt Disney Co. el último trimestre fue la última señal de que la saga intergaláctica no está resonando para las generaciones más jóvenes criadas con Iron Man y Fortnite. El director ejecutivo, Bob Iger, estaba tan seguro de que los fanáticos llegarían en masa que incluso había instituido un sistema de reservas para los visitantes al mundo de Star Wars: Galaxy’s Edge , la nueva atracción en Disneyland. Resultó no ser necesario.

Las ventas de juguetes de Star Wars surgieron con “El despertar de la Fuerza” de 2015, el comienzo de una trilogía que unió a Han, Luke y Leia con una nueva banda de héroes, pero que se han desplomado desde entonces. “Solo: Una historia de Star Wars”, el spin-off del año pasado que presenta los orígenes de personajes queridos, fracasó estrepitosamente. “Los últimos jedi”, el segundo de la nueva trilogía, fue rentable, pero no tuvo el rendimiento de su predecesor. La próxima entrega, “El ascenso de Skywalker”, representará el futuro de la franquicia cuando se estrene en diciembre.

Nadie suponía que hubiera tanta perturbación en la Fuerza. Cuando Disney compró Lucasfilm Ltd. en 2012 por US$ 4,050 millones , ya tenía una plantilla para la intrincada red de secuelas y spin-offs que esperaba crear en torno a la marca Star Wars. Marvel Entertainment, adquirida tres años antes, había lanzado una serie de películas interrelacionadas con personajes que se unieron a la exitosa película “Avengers”, la más exitosa de Disney. Se supone que las películas se combinan con proyectos de televisión y los parques temáticos para crear un ciclo virtuoso, donde los fanáticos se entusiasman con cada nueva iteración y pueden sumergirse en el mundo de sus héroes.

Había muchas razones para creer que "Star Wars" tendría un camino similar, con sus entrañables droides, formas de vida de otros mundos y personajes menores como Lando Calrissian y Boba Fett que inspiraron sus propios seguidores de culto.

Críticas de fanáticos

En cambio, algunos de los fanáticos más especializados de la franquicia han sido críticos por la forma en que Disney ha manejado a sus personajes favoritos de las películas anteriores. Y los héroes de la nueva trilogía, como Rey y Poe Dameron, simplemente no han inspirado el mismo fervor entre los jóvenes, con ventas de juguetes estancadas o decrecientes cada vez que se presenta una nueva entrega. La atracción de Disneyland, junto con la apertura de la tierra de Star Wars en Disney World en Florida este año, están diseñadas tanto para personas mayores como para los más pequeños, con un paseo en el Halcón Milenario y una cantina donde se puede debatir si Greedo disparó primero rodeados de cócteles de vodka llamados Bloody Rancors.

Iger ha atribuido las decepcionantes cifras de taquilla a la “fatiga de Star Wars”, y se comprometió a disminuir el ritmo de los lanzamientos. Pero eso no cuadra con el éxito de Marvel, que produce un éxito de taquilla cada cuatro o seis meses.