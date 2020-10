La empresa estadounidense de pagos móviles Square anunció que ha invertido US$ 50 millones es en la criptomoneda bitcóin por su “potencial para convertirse en una divisa extendida en el futuro”.

En un comunicado, la compañía liderada por el también consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, reveló que ha comprado 4,709 bitcoines con un propósito de inversión a largo plazo y que la criptomoneda representa el 1% de sus activos totales.

“Creemos que el bitcóin tiene el potencial para convertirse en una divisa extendida en el futuro. A medida que su adopción crece, pretendemos aprender y participar de manera disciplinada. Para una compañía que crea productos basados en un futuro más inclusivo, esta inversión es un paso en esa dirección”, dijo citada su jefa financiera, Amrita Ahuja .

El bitcóin ha sufrido volatilidad durante este año de pandemia pero a la larga se ha revalorizado: comenzó en unos US$ 7,100 la divisa en enero, cayó por debajo de US$ 5,000 al comenzar la recesión en marzo y lleva varios días en torno a US$ 10,600, según la casa de cambio digital CoinDesk.

Tras conocerse la información de Square esta mañana, el bitcóin ha rozado los US$ 20,000.

Dorsey es un ferviente defensor de esta moneda virtual y ha llegado a afirmar que se convertirá en la divisa única dentro de una década.

En su cuenta de Twitter, el empresario compartió un documento sobre el proceso de adquisición en el que describe el bitcóin como “un instrumento de empoderamiento económico global, una manera para que la gente de todo el mundo participe en el sistema monetario global y asegure su futuro financiero”.

La apuesta de Square por esta criptomoneda se produce después de que la empresa tecnológica MicroStrategy inviertiera unos US$ 425 millones en dos compras entre agosto y septiembre.