Sume al segundo mayor productor de litio del mundo al creciente coro de voces que advierten sobre una apagada perspectiva de la materia prima utilizada en las baterías recargables para vehículos eléctricos.

Sociedad Química y Minera de Chile SA (SQM) dice que un mercado con exceso de oferta y una posible demora en el aumento de la demanda del mineral de baterías mantendrá los precios en niveles inferiores a los anticipados durante el segundo semestre del año.

La minera con sede en Santiago espera vender litio a un precio promedio de US$ 10,000 por tonelada métrica en el tercer trimestre. Dicha cifra es inferior a un rango de US$ 11,000 a US$ 12,000 estimado en mayo para el segundo semestre del año. Las ganancias del segundo trimestre de la compañía no alcanzaron las estimaciones de los analistas, al verse afectadas por los menores precios del litio.

Los precios del mineral cayeron aproximadamente un cuarto este año después de que los productores se apresuraron a elevar la producción para satisfacer la demanda de los fabricantes de baterías recargables y vehículos eléctricos . La analista de Macquarie Group Ltd., Vivienne Lloyd, dijo el mes pasado que, además del exceso de oferta, la demanda también se ha convertido en “un problema para el litio”, debido a la desaceleración del crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos.

En China, el mayor mercado de automóviles del mundo, se espera que los envíos de vehículos de nuevas fuentes de energía extiendan las caídas a medida que los consumidores suspenden las compras después de que el gobierno recortara el subsidio en junio, dijeron los analistas de Bloomberg Intelligence Steve Man y Kevin Kim el 18 de agosto. La medida del gobierno chino ha "castigado" a la industria, dijo el presidente ejecutivo de Pilbara Minerals Ltd., Ken Brinsden, a principios de este mes.

El cambio en el subsidio chino reducirá la demanda global de litio hasta 4,000 toneladas métricas, dijo el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, durante la llamada de resultados de la compañía el jueves.

"Seguimos creyendo que la oferta superará el crecimiento de la demanda durante 2019, dado que parte del crecimiento esperado durante el segundo semestre podría retrasarse", dijo la compañía en un comunicado tras la publicación de sus resultados el miércoles. "Esta nueva oferta que ingresa al mercado continuará teniendo un impacto en los precios".

Los ADR de la compañía cayeron 4.5% a las 9:51 a.m. en Nueva York. El analista de JPMorgan Chase & Co. Lucas Ferreira bajó la calificación de neutral a infraponderada, al citar la pérdida de ganancias del segundo trimestre del productor de litio y la débil perspectiva de los precios.